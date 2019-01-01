Barcelona, Ansu Fati'nin serbest kalma bedelini değiştirmek istiyor

Dev kulüp, 16 yaşındaki yıldızına yeni bir sözleşme vererek kulüpteki geleceğini garanti altına almak istiyor.

Kulüpten yetişen oyuncular kadar elinden kaçırdığı yıldızlarla da gündeme gelen , 16 yaşındaki Ansu Fati'nin yaptığı çıkışla bir kez daha dikkatleri çekti.

Teknik direktör Ernesto Valvarde'nin sezon başında sakatlıkları bulunan , Ousmane Dembele ve Luis Suarez'in yokluğunda sık sık şans verdiği genç yıldız adayı, gösterdiği performansla potansiyelini kanıtladı.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Fati'nin sergiledikleriyle oyuncunun parlak bir geleceğe sahip olduğuna ikna olan Barcelona yönetimi, Ansu Fati'ye yeni bir sözleşme önermek istiyor.

Barça, Fati'yle geçtiğimiz yaz imzaladığı sözleşmede genç oyuncuya 100 milyon euro serbest kalma bedeli biçmişti.

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Ancak genç oyuncunun performansından sonra bu miktarın ve gibi kulüpleri uzak tutmayacağını düşünen yönetim, Fati'nin yeni kontratında bu bedeli en az 200 milyon euro yapmak istiyor.

31 Ekim 2019'da 17 yaşına basacak olan Ansu Fati, bir kez daha profesyonel bir sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

Genç yıldız adayı, bu sezon görev aldığı 6 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.