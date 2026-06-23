Barcelona, Álvarez’i kadrosuna katmak için ikinci teklifini hazırlıyor… Atlético Madrid’in tutumuna ilişkin tahminler

Barcelona, özellikle oyuncunun dün Pazartesi günü yaptığı açıklamaların ardından, yaz transfer döneminde Atlético Madrid’in Arjantinli yıldızı Julián Álvarez’i kadrosuna katma umudunu sürdürüyor.

Alvarez, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda ülkesinin Avusturya'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından şunları söyledi: "Benim için en iyisi ayrılmak, çünkü hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."

Birçok basın haberinde, Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Arsenal gibi Alvarez’in hizmetleriyle ilgilenen birçok kulüp olmasına rağmen, oyuncunun Barcelona’ya transfer olmayı tercih ettiği belirtildi.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, İspanyol basınına atıfta bulunarak, "Marca" gazetesinin, Barcelona'nın 100 milyon avroluk ilk teklifinin ardından, Alvarez'i kadrosuna katmak için 120 milyon avroyu aşmayacak şekilde daha yüksek bir teklif sunacağını bildirdi.

Haberde, Katalan kulübünün, Real Madrid’in birkaç gün önce teklif ettiği ve Atlético Madrid’in reddettiği 150 milyon avroya kadar çıkmayacağına da değinildi.

Öte yandan, Katalan "Sport" gazetesi, Barcelona'nın 130 milyon euro tutarında yeni bir teklif hazırladığını iddia ediyor; ancak bu teklifin Atlético Madrid'i ikna etmek için yeterli olmayacağı düşünülüyor.

Alvarez’in Atlético Madrid ile imzaladığı sözleşmede 500 milyon avroluk bir tazminat maddesi bulunduğu belirtiliyor; bu da satış görüşmelerinde Madrid kulübünü güçlü bir konuma getiriyor.