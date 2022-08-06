Barcelona altyapısından çıktıktan sonra zaman zaman A takımda da dikkat çeken genç oyuncu artık MLS'te boy gösterecek.

Barcelona altyapısına katıldıktan sonra dokuz yıl boyunca bu takımın formasını giyen İspanyol orta saha oyuncusu Riqui Puig, takımdan ayrıldı ve MLS ekiplerinden LA Galaxy'nin kadrosuna katıldı. Alt yaş kategorilerinde İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Puiq, Camp Nou'da Xavi'nin ilk 11 planları arasına girmeyi bir türlü başaramamıştı.

Önümüzdeki hafta 23 yaşına girecek olan oyuncu kontratının sona ermesine bir yıl kala transfer dönemi 4 Ağustos'ta sona eren MLS'in yolunu tuttu. Barcelona'nın bu transfer için ABD ekibinden herhangi bir bonservis almayacağı açıklandı. Buna rağmen oyuncuyu geri satın alma hakkını elinde bulunduran Barcelona, bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay alacak.

Üç senelik sözleşme imzaladı

Yeni takımıyla üç senelik kontrat imzalayan Puiq, kariyerini 2025 yılına dek Dignity Health Sports Park'ta sürdürecek. Yeni oyuncusunun yaşına göre büyük bir yeteneğe sahip olduğunu belirten LA Galaxy Teknik Direktörü Greg Vanney de bu transferden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Çok teknik ve harika bir altyapı eğitimine sahip. Bize kusursuz şekilde uyacak" dedi.

Puig böylece yeni sezon öncesinde Philippe Coutinho, Oscar Mingueza, Dani Alves ve Rey Manaj gibi takımdan bonservisiyle ayrılan isimler kervanına katıldı. 2018'de A takım kadrosuna dahil olmadan önce La Masia'da beş yıl geçiren Puig, A takım formasını ise 56 kez giydi. Öte yandan Barcelona'nın önümüzdeki günlerde Martin Braithwaite ve Miralem Pjanic ile yollarını ayırması bekleniyor.