Barcelona altyapısından yetişen 20 yaşındaki Carter Payne, bir otomobilin çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti

Tormenta FC ve Ibis Vakfı, gençlerin ailesi adına bağışları kabul etmek için Carter Payne Fonu'nu oluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Barcelona Akademisi'nde forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Carter Payne, Georgia'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Son kulübü Tormenta FC olan Payne, Barcelona Residency Academy ve Michigan Üniversitesi erkek takımında oynamıştı.

Genç, kendisine bir araç çarptığında elektrikli bir scooter kullanıyordu ve bir bilir kişi raprouna göre, Payne'e çarpan aracın sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Payne, daha sonra hava yoluyla yakındaki bir hastaneye götürüldü, ancak yapılan müdahaleler sonucu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Ne söylendi?

Tormenta FC'den yapılan açıklamada, Güney Georgia Tormenta FC, Tormenta FC 2'nin defans oyuncusu David Carter Payne'in trajik kaybından derin bir üzüntü duymaktadır." denildi.

"Tormenta FC 2'nin 2022 USL League Two takımının bir üyesi olan Payne, muazzam bir sporcu, takım arkadaşı ve arkadaştı ve kulüpte yer alan herkes onu çok özleyecek."

"Carter; Georgia, Statesboro'da bir aracın kendisine çarptıktan sonra Memorial Health: Southeast Georgia Hastanesi'nde hastaneye kaldırıldı. Carter'ın ailesi, arkadaşları ve Tormenta Nation'ın tamamı bugün yas tutuyor."

Fon kurulacak

Tormenta FC ve Ibis Vakfı, gençlerin ailesi adına bağışları kabul etmek için Carter Payne Fonu'nu oluşturdu ve bağışlar yeni bir Carter Payne Bursu için aileye gidiyor.

Fonlar, 2023'ten itibaren her yıl bir TFC akademi oyuncusuna fon sağlayacak.

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