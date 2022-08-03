Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın en önemli takımlarından üçünün formasını giyen Moreno, Maritimo ile anlaşmaya vardı.

2018 yazında İspanya'dan İtalya'ya transfer olan en ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo'ydu ancak Portekizli efsane ile aynı kaderi paylaşan bir diğer isim ise genç yıldız adayı Pablo Moreno'ydu. Uzun saçları ve arsız tavırlarıyla dikkat çeken 2002 doğumlu oyuncu 10 yaşından bu yana Barcelona altyapısında forma giyerken, Juve'ye transferi dikkat çekmişti.

Barcelona altyapısında oynadığı dönemde 200'den fazla gol atan genç oyuncu, Juventus'a büyük bir beklentiyle transfer olurken, buna rağmen hayallerini gerçeğe dönüştüremedi. Juventus'un Serie C'de yer alan U23 takımında forma giyen Moreno, burada işler beklediği gibi gitmeyince 10 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Manchester City'nin yolunu tutmuştu.

Artık Ronaldo'nun memleketinde

Büyük beklentilere rağmen İngiltere deneyiminde de A takm formasını giymekte zorlanan Moreno, City'nin bağlı olduğu futbol grubunun bir parçası olan Girona'ya kiralanırken, son durağı ise Maritimo oldu. Cristiano Ronaldo'nun memleketi Madeira takımına imza atan genç futbolcu, şimdi düşüşe geçen kariyerini yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini verecek.

Geride bıraktığımız sezonda İspanya 2. Ligi'nde yer alan Girono'da 18 maça çıkan ve bir gol atan 20 yaşındaki oyuncu henüz oldukça genç olsa da futbol piyasasında adı uzun bir süredir bilinen bir isim. Alt yaş gruplarında İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen Moreno'nun Maritimo'da sergileyeceği performans, genç oyuncuyu yeniden Avrupa'nın elit takımlarına taşıyabilir.

