Barcelona "Altın Çocuk" ödülünü kuşatıyor: 3 isim ve hesapları alt üst eden dördüncü bir isim

19 yaşındaki genç Barcelona oyuncusu Xavi Espart, İtalyan "Tuttosport" gazetesinin yayımladığı listenin en son güncellemesinde Altın Çocuk (Golden Boy) ödülü adayları arasına girdi. Espart, kariyerinde ilk kez sol bek mevkiinde oynamasına rağmen ligdeki ilk 4 maçta ilk 11'de yer alarak A takımın hesaplarında kendini erkenden gösterdi.

Ödülü veren gazeteye göre Espart, dünyanın en dikkat çekici genç yeteneklerini bir araya getiren ve yalnızca 2005 ve sonrasında doğan oyuncularla sınırlı olan geniş bir listede yer aldı. Oyuncuya olan ilgi, sezon hazırlık döneminde Hansi Flick'in dikkatini çektiği andan itibaren giderek arttı.

Espart'ın adı yalnızca ana ödül listesinde geçmiyor; aynı zamanda halk oylamasıyla belirlenen "Golden Boy Web" ödülü için de yarışıyor.

Barcelona, bu ödülün adayları listesinde Espart'ın yanı sıra Lamine Yamal, Pau Cubarsi ve Marc Bernal ile temsil ediliyor.

"Golden Boy Web" ödülünün son sürümlerinde Jude Bellingham, Wilds ve Muzakitis kupayı kaldırırken, daha önce ödülü 2020'de Ansu Fati, 2021'de Adeyemi kazanmıştı.

Barcelona, ana ödülde de dikkat çekici bir geçmişe sahip. Ödülü kulüpten oyuncuların kazandığı son 5 sürümün 3'ünde kupa Barcelonalı oyunculara gitti; Pedri 2021'de, Gavi 2022'de ödülü kazandı, ardından Lamine Yamal 2024'te kupaya uzandı. Ödülü en son kazanan isim ise Désiré Doué oldu.

Bu yılki sürümde Pau Cubarsi ödülü kazanmanın en güçlü adayı olarak öne çıkarken, Espart'ın A takımla erken sahne alması da onu dünya futbolunun en dikkat çekici yükselen yetenekleri arasına taşıyan güçlü bir ivme kazandırdı.