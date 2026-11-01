Lamine Yamal iki gol atarken Barcelona, üst üste aldığı yenilgilerin ardından La Liga'da Alaves'i 6-1 yenerek güçlü bir dönüş yaptı. Teknik direktör Hansi Flick, bu etkileyici galibiyetin ardından hücum oyuncularını överken genç yıldızını maçın son bölümünde oyundan çıkarma kararının nedenini de açıkladı.

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Barcelona yeniden kazanmaya başladı

Yamal ve Raphinha'nın ikişer gol attığı maçta Barcelona, cumartesi günü Alaves'i 6-1 yenerek La Liga'da farklı bir galibiyet elde etti. Camp Nou'daki üstün performansta Fermin Lopez ve Anthony Gordon da gol attı.

Bu farklı galibiyet, Hansi Flick'in ekibi için mükemmel bir yanıt oldu. Barcelona, etkileyici 11 maçlık galibiyet serisinin Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında üst üste aldığı yenilgilerle sona ermesinin hemen ardından kazandı. Mariano Diaz konuk takım adına maçın sonlarında bir teselli golü kaydetti ancak Barcelona etkili hücum performansıyla çoktan farkı açmıştı.

Flick, Yamal'ı oyundan alma kararını açıkladı

Yamal bu sezon yoğun bir maç temposuyla karşı karşıya kaldı; Barcelona ve İspanya formasıyla çıktığı 18 maçın tamamına ilk 11'de başladı. Ancak Alaves karşısında galibiyet kesinleşince Flick, genç oyuncuyu son 20 dakikada oyundan alarak ona kısa bir dinlenme fırsatı verebildi. Barcelona teknik direktörü, kanat oyuncusunun maça damga vurmasının bu kararı çok daha kolaylaştırdığını açıkladı.

Bu sezon forveti yalnızca dördüncü kez oyundan alan Flick, maçın ardından şöyle konuştu: “İki gol attığınızda oyundan çıkmak daha kolay oluyor. Devre arasında onunla konuştum. Bire bir pozisyonlardaki özgüvenini yeniden kazanması, ikinci yarıda daha fazla süre alması bizim için iyi ama daha az süre oynaması da önemli.”

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Hücum yıldızlarından yenilgilere güçlü yanıt

Ev sahibi ekip üstünlüğünü kurmakta zaman kaybetmedi ve Raphinha erken bir golle perdeyi açtı. Lopez kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı, ardından Raphinha sezonun 17. golünü atarak skoru 3-0 yaptı.

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Yamal, devre arasından önce ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla harika bir takım organizasyonunu tamamlayıp dördüncü golü attı. İkinci yarıda ise aşırtma bir vuruşla maçtaki ikinci golünü kaydetti. Gol, ilk anda ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.

Hücum hattının ortaya koyduğu ortak performanstan çok memnun kalan Flick, şunları söyledi: “Lamine için harika bir maçtı ama hücumdaki seviyeyi görmek de güzeldi: Fermin, Rapha. Bu iki yenilginin ardından görmek istediğim şey buydu. Verdiğimiz tepki iyiydi ve doğru yöndeydi.”

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Flick'in ekibini zorlu sınavlar bekliyor

La Liga'da yeniden form tutup farklı bir galibiyet alan Barc, şimdi odağını Avrupa kupalarına çevirmek zorunda. Aston Villa, salı günü kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Camp Nou'ya gelecek.

Yoğun fikstür, gelecek hafta sonu oynanacak kritik bir zirve mücadelesiyle devam edecek. Flick'in ekibi, merakla beklenen lig karşılaşmasında Atletico Madrid'e konuk olacak. Bu iki önemli maç, kulübün yaklaşan milli maç arasına nasıl bir ivmeyle gireceğini belirleyecek.