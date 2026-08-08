Süren yaz transfer döneminde Roshn Ligi'nin devleri arasında yeni bir mücadele patlak verdi. El Ahli ve El Hilal, İspanya Ligi'nden gelen bir isim için rekabete girdi ve bu transfer önümüzdeki günlerde kritik gelişmelere sahne olabilir.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre, Suudi El Ahli, Katalan takımının orta saha oyuncusu İspanyol Marc Casado ile anlaşma imkânını sormak için Barcelona ile temasa geçti. Oyuncu, Suudi kulübünün açık ilgisini çekiyor.

El Ahli, Casado'yu arka hattı güçlendirmek için tercih ettiği seçeneklerden biri olarak görüyor. Kulüp, oyuncunun beklenen katkıyı sağlayabilecek kapasitede olduğunu, ayrıca birden fazla mevkide oynayabilme yeteneğine sahip olarak takıma daha fazla taktiksel esneklik kazandıracağını düşünüyor.

El Hilal, geçtiğimiz dönemde oyuncuya ilgi gösteren ilk Suudi kulüplerinden biriydi. Ardından El Ahli müzakere hattına girdi ve transfer, Roshn Ligi'nin iki kutbu arasında doğrudan bir Suudi rekabetine dönüştü.

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Tavolieri, El Ahli'nin Barcelona'yı transfere ikna etmeye çalıştığını belirtti. Suudi kulübü ise Casado ile kişisel şartlar konusunda bir anlaşmaya varabileceğine inanıyor; bu da müzakerelerde ona önemli bir avantaj sağlayabilir.









El Ahli'nin İspanyol oyuncuya ilgisi, kadrosunu gelişmeye açık genç unsurlarla güçlendirme isteği çerçevesinde geliyor. Özellikle Casado'nun Barcelona ile oynama tecrübesine sahip olması, onu kulübün önümüzdeki dönemdeki projesi için uygun bir hedef hâline getiriyor.

Transferde son sözü söyleyecek olan Barcelona olsa da, El Ahli'nin El Hilal'in ilgisiyle birlikte müzakere hattına girmesi Roshn Ligi'nde yeni bir yarışı alevlendirebilir ve Casado'nun geleceğini önümüzdeki günlerde takip edilmeye değer dosyalardan biri hâline getirebilir.