Barcelona'nın sezon öncesindeki geleneksel açılış maçı bu yıl tanıdık bir yuvaya dönüyor ve tarihi bir özellikle geliyor. Joan Gamper Trophy'nin 61. edisyonunda, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Blaugrana ile karşılaşacak Mısır devi Al Ahly, bu organizasyonda yer alan ilk Afrika takımı olacak.

Maç aynı zamanda Barcelona'nın 2026/27 sezonundaki ilk iç saha karşılaşması ve kulübün resmi kadro tanıtımı niteliğini taşıyor; bu da onu son yılların en çok merak edilen Gamper organizasyonlarından biri haline getiriyor. Ayrıca bu, kupanın son organizasyonların Estadi Olímpic Lluís Companys ve Estadi Johan Cruyff'ta oynanmasının ardından, stadın yeniden açılışından bu yana ilk kez Spotify Camp Nou'da düzenleneceği anlamına geliyor.

GOAL, Barcelona - Al Ahly maçının biletlerini nasıl alabileceğinizi, fiyatlarını ve gitmeden önce bilmeniz gereken diğer detayları anlatıyor.

Barcelona - Al Ahly maçı ne zaman?

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Barcelona - Al Ahly biletleri nasıl alınır?

En güvenli yol, genel satıştan önce üyelere öncelikli erişim sağlayan FC Barcelona'nın resmi bilet satış kanallarını kullanmak. Bu karşılaşma hem kadro tanıtımı hem de Camp Nou'da yeniden oynanacak ilk Gamper maçı olması nedeniyle ekstra önem taşıyor, bu yüzden biletlerin hızla tükenmesini bekleyin; mümkün olduğunca erken almak en akıllıca seçenek.

Camp Nou, yenileme çalışmalarının ardından hâlâ kademeli olarak yeniden açılıyor, bu nedenle oturma kapasitesi normal bir maç gününe göre daha sınırlı olabilir. Stadyum dört ana tribüne ayrılıyor:

Tribuna – en iyi görüş açısını sunan premium merkezi tribün

Lateral – sahaya panoramik bakış sağlayan yan tribünler

Gol Sud – bir kalenin arkası

Gol Nord – diğer kalenin arkası

Resmi biletler tükenirse ya da koltuk seçimi konusunda daha fazla esneklik isterseniz, StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformlarında da Barcelona - Al Ahly maçı için ilanlar bulunuyor.

Barcelona - Al Ahly biletleri ne kadar?

Fiyatlar tribüne, kategoriye ve maça ne kadar yakın tarihte satın aldığınıza göre değişiyor. İlk ilanlarda genel oturma alanları için fiyatlar yaklaşık 24 €'dan başlıyor, premium merkezi bölgelerde ise 199 € ve üzerine çıkıyor. Yeniden satış pazarında ise paketler yaklaşık £330-£375 seviyesinden listelendi; bu da bu karşılaşmanın şimdiden yarattığı erken talebin bir göstergesi.

Her zaman olduğu gibi, fiyatlar santra vuruşu yaklaştıkça yükselme eğiliminde olur, bu yüzden koltukları erkenden ayırtmak daha uygun maliyetli bir seçenek.

Barcelona ile Al Ahly daha önce karşılaştı mı?

Evet, bu iki dev ilk kez karşılaşmıyor, her ne kadar son buluşmalarının üzerinden zaman geçmiş olsa da. 19 Ağustos'taki maç iki takım arasındaki toplam dördüncü karşılaşma olacak ve Barça önceki buluşmaların tamamını kazandı:

Tarih Organizasyon Stadyum Sonuç Nisan 1961 Hazırlık maçı Mokhtar El Tetsh Stadyumu, Kahire Barcelona 6-1 Al Ahly Nisan 2007 Al Ahly Centenary friendly Cairo International Stadium Barcelona 4-0 Al Ahly Temmuz 2009 Wembley Cup Wembley Stadyumu, Londra Barcelona 4-1 Al Ahly

Tek taraflı geçmişe rağmen bu karşılaşma ekstra önem taşıyor: Al Ahly ilk kez Camp Nou'ya çıkacak ve ilk kez kulübün kendi sahasında Barça'nın mevcut kadrosuna karşı kendini test etme fırsatı bulacak.

Barcelona - Al Ahly maçından ne beklenmeli?

Bu, iki kulüp arasındaki tarihteki yalnızca ikinci karşılaşma olacak; önceki tek buluşmalarının neredeyse yirmi yıl öncesine dayanması, Camp Nou'daki bu yeniden buluşmayı daha da anlamlı kılıyor. Al Ahly, Afrika'nın en başarılı takımlarından biri olarak gelirken, Barça ise bu vesileyle yeni sezon ülke içinde başlamadan hemen önce yeni transferler de dahil olmak üzere kadrosunu taraftarlara tanıtacak.

Her iki takım için de yüksek tempolu bir sezon öncesi sınavı, Camp Nou'da dolu tribünler ve Barcelona sezonunun resmen başlamasıyla gerçek bir özel gün atmosferi bekleyin.

Barcelona - Al Ahly maçı nerede oynanacak?

Barcelona, yeniden geliştirme çalışmaları sırasında iç saha maçlarını iki yıldan uzun süre Montjuïc'te oynadıktan sonra 22 Kasım 2025'te resmen Spotify Camp Nou'ya döndü. Stadyum hâlâ kademeli yeniden açılış sürecinde ve kapasite ile hizmetler genişlemeyi sürdürüyor. Bu karşılaşma, Gamper Trophy'nin birkaç yıl aradan sonra ilk kez Barcelona'nın yenilenen evinde oynanacağı anlamına geliyor ve Barça - Al Ahly randevusuna ekstra bir önem katıyor.