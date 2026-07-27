Barcelona'nın geleneksel sezon öncesi açılış maçı bu yıl tanıdık bir yuvaya dönüyor ve buna tarihi bir detay eşlik ediyor. Joan Gamper Trophy'nin 61. edisyonunda Mısır devi Al Ahly, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya geldiğinde bu organizasyonda yer alan ilk Afrika takımı olacak.

Maç aynı zamanda Barcelona'nın 2026/27 sezonundaki ilk iç saha karşılaşması ve kulübün resmi kadro tanıtımı olacağı için, son yılların en çok beklenen Gamper organizasyonlarından biri haline geliyor. Ayrıca bu, kupanın son yıllardaki edisyonlarının Estadi Olímpic Lluís Companys ve Estadi Johan Cruyff'ta oynanmasının ardından, stadın yeniden açılmasından bu yana ilk kez Spotify Camp Nou'da düzenleneceği anlamına geliyor.

GOAL, Barcelona - Al Ahly maçının biletlerini nasıl alabileceğinizi, fiyatların ne kadar olduğunu ve gitmeden önce başka neleri bilmeniz gerektiğini anlatıyor.

Barcelona - Al Ahly maçı ne zaman?

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Barcelona - Al Ahly biletleri nasıl alınır?

En güvenli yol, genel satıştan önce üyelere öncelikli erişim sunulan FC Barcelona'nın resmi bilet satış kanallarıdır. Bu karşılaşma hem kadro tanıtımı hem de Camp Nou'ya dönüşten sonraki ilk Gamper maçı olması nedeniyle ekstra önem taşıyor; bu yüzden biletlerin hızla tükenmesini bekleyin. Mümkün olduğunca erken satın almak en akıllıca tercih olacaktır.

Camp Nou, yenileme çalışmalarının ardından hâlâ kademeli olarak yeniden açılıyor, bu nedenle oturma kapasitesi normal bir maç gününe göre daha sınırlı olabilir. Stadyum dört ana tribüne ayrılıyor:

Tribuna – en iyi görüş açılarını sunan premium merkez tribün

Lateral – sahayı panoramik açıyla gören yan tribünler

Gol Sud – bir kalenin arkası

Gol Nord – diğer kalenin arkası

Resmi biletler tükenirse ya da oturma düzeninde daha fazla esneklik istiyorsanız, StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformlarında da Barcelona - Al Ahly maçı için ilanlar bulunuyor.

Barcelona - Al Ahly biletleri ne kadar?

Fiyatlar tribüne, kategoriye ve maça ne kadar yakın bir tarihte satın aldığınıza göre değişiyor. İlk ilanlarda genel oturma düzeni için fiyatlar yaklaşık 24 €'dan başlıyor, premium merkez bölgelerde ise 199 € ve üzerine çıkıyor. Yeniden satış pazarında ise paketler yaklaşık £330-£375 seviyesinden listelenmiş durumda; bu da bu karşılaşmanın şimdiden yarattığı erken talebin bir göstergesi.

Her zaman olduğu gibi, fiyatlar başlama vuruşu yaklaştıkça yükselme eğiliminde oluyor, bu nedenle yerinizi erkenden ayırtmak daha uygun maliyetli seçenek.

Barcelona ile Al Ahly daha önce karşılaştı mı?

Evet, aradan uzun zaman geçmiş olsa da bu iki dev ilk kez karşılaşmıyor. 19 Ağustos'taki mücadele iki takım arasındaki toplam dördüncü maç olacak ve Barça önceki tüm karşılaşmaları kazandı:

Tarih Organizasyon Stadyum Sonuç Nisan 1961 Hazırlık maçı Mokhtar El Tetsh Stadium, Kahire Barcelona 6-1 Al Ahly Nisan 2007 Al Ahly'nin 100. yıl hazırlık maçı Cairo International Stadium Barcelona 4-0 Al Ahly Temmuz 2009 Wembley Cup Wembley Stadium, Londra Barcelona 4-1 Al Ahly

Tek taraflı görünen geçmişe rağmen bu buluşma ekstra önem taşıyor: Bu, Al Ahly'nin Camp Nou'ya tarihteki ilk ziyareti olacak ve kulübün kendi sahasında ilk kez Barça'nın mevcut kadrosuna karşı kendisini test etme fırsatı sunacak.

Barcelona - Al Ahly maçından ne beklenmeli?

Bu, iki kulüp arasındaki yalnızca ikinci karşılaşma olacak; önceki tek buluşmalarının neredeyse yirmi yıl öncesine dayanması, Camp Nou'daki bu yeniden karşılaşmayı daha da anlamlı kılıyor. Al Ahly, Afrika'nın en başarılı takımlarından biri olarak gelirken; Barça ise yeni sezon yurt içinde başlamadan hemen önce, varsa yeni transferler de dahil olmak üzere kadrosunu taraftarlara tanıtmak için bu fırsatı kullanacak.

Her iki takım için de yüksek tempolu bir sezon öncesi sınavı, Camp Nou'da dolu tribünler ve Barcelona'nın sezonu resmen başlarken gerçek bir özel gün atmosferi bekleyin.

Barcelona - Al Ahly maçı nerede oynanacak?

Barcelona, yeniden geliştirme çalışmaları sırasında iç saha maçlarını iki yıldan uzun süre Montjuïc'te oynadıktan sonra 22 Kasım 2025'te resmi olarak Spotify Camp Nou'ya döndü. Stadyum hâlâ kademeli yeniden açılış sürecinde ve kapasite ile hizmetler genişlemeyi sürdürüyor. Bu karşılaşma, Gamper Trophy'nin birkaç yıl sonra ilk kez Barcelona'nın yenilenen evinde oynanacak olması nedeniyle Barça - Al Ahly mücadelesine ekstra bir anlam katıyor.