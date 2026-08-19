Barcelona'nın sezon öncesindeki geleneksel açılış maçı bu yıl tanıdık bir yuvaya dönüyor ve tarihi bir özellik de taşıyor. Joan Gamper Trophy'nin 61. edisyonunda Mısır devi Al Ahly, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya geldiğinde bu organizasyonda yer alan ilk Afrika takımı olacak.

Maç aynı zamanda Barcelona'nın 2026/27 sezonundaki ilk iç saha karşılaşması ve kulübün resmi kadro tanıtımı olacak, bu da onu son yılların en çok beklenen Gamper edisyonlarından biri haline getiriyor. Ayrıca bu, son edisyonların Estadi Olímpic Lluís Companys ve Estadi Johan Cruyff'ta oynanmasının ardından kupanın Spotify Camp Nou'da, stadın yeniden açılmasından bu yana ilk kez düzenleneceği anlamına geliyor.

Bırakın GOAL, Barcelona - Al Ahly maçının biletlerini nasıl alabileceğinizi, fiyatlarının ne kadar olduğunu ve gitmeden önce bilmeniz gereken diğer detayları anlatsın.

Barcelona - Al Ahly maçı ne zaman?

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Barcelona - Al Ahly bileti nasıl alınır?

En güvenli yol, genel satıştan önce üyelere öncelikli erişim sunulan FC Barcelona'nın resmi bilet satış kanallarıdır. Bu karşılaşma hem kadro tanıtımı hem de Camp Nou'ya dönüşteki ilk Gamper maçı olması nedeniyle ekstra önem taşıyor; bu yüzden biletlerin hızla tükenmesini bekleyin. Mümkün olduğunca erken satın almak en akıllıca seçenek olacaktır.

Camp Nou, yenileme çalışmalarının ardından hâlâ kademeli olarak yeniden açılıyor, bu nedenle oturma kapasitesi normal bir maç gününe göre daha sınırlı olabilir. Stadyum dört ana tribüne ayrılıyor:

Tribuna – en iyi görüş açısını sunan premium merkezi tribün

Lateral – sahanın panoramik görüntüsünü sunan yan tribünler

Gol Sud – bir kalenin arkası

Gol Nord – diğer kalenin arkası

Resmi biletler tükenirse ya da oturma düzeni konusunda daha fazla esneklik istiyorsanız, StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformlarında da Barcelona - Al Ahly maçı için ilanlar bulunuyor.

Barcelona - Al Ahly biletleri ne kadar?

Fiyatlar tribüne, kategoriye ve maça ne kadar yakın tarihte satın aldığınıza göre değişiyor. İlk ilanlarda genel oturma düzeni için fiyatlar yaklaşık 24 €'dan başlarken, premium merkezi bölgelerde 199 € ve üzerine çıkıyor. Yeniden satış pazarında ise paketler yaklaşık £330-£375 aralığından listelendi; bu da bu eşleşmenin daha şimdiden yarattığı erken talebin bir işareti.

Her zaman olduğu gibi, fiyatlar başlangıç düdüğüne yaklaştıkça yükselme eğiliminde olur, bu yüzden koltukları erkenden garantilemek daha uygun maliyetli seçenektir.

Barcelona ve Al Ahly daha önce karşılaştı mı?

Evet, uzun zaman geçmiş olsa da bu iki dev ilk kez karşılaşmıyor. 19 Ağustos'taki mücadele iki takım arasındaki toplam dördüncü maç olacak ve Barcelona önceki karşılaşmaların tamamını kazandı:

Tarih Organizasyon Stat Sonuç Nisan 1961 Hazırlık maçı Mokhtar El Tetsh Stadyumu, Kahire Barcelona 6-1 Al Ahly Nisan 2007 Al Ahly Yüzüncü Yıl hazırlık maçı Kahire Uluslararası Stadyumu Barcelona 4-0 Al Ahly Temmuz 2009 Wembley Cup Wembley Stadyumu, Londra Barcelona 4-1 Al Ahly

Geçmişteki tek taraflı sonuçlara rağmen bu karşılaşma ekstra önem taşıyor: Bu, Al Ahly'nin Camp Nou'ya ilk ziyareti olacak ve takıma ilk kez Barcelona'nın kendi sahasında mevcut kadrosuna karşı kendisini test etme fırsatı verecek.

Barcelona - Al Ahly maçından ne beklenmeli?

Bu, iki kulüp arasındaki sadece ikinci karşılaşma olacak; önceki tek randevunun neredeyse yirmi yıl öncesine dayanması, Camp Nou'daki bu buluşmayı daha da anlamlı kılıyor. Al Ahly, Afrika'nın en başarılı takımlarından biri olarak geliyor; Barcelona ise yeni sezon yurt içinde başlamadan hemen önce, olası yeni transferler de dahil olmak üzere kadrosunu taraftarlara tanıtmak için bu fırsatı kullanıyor.

Her iki takım için de yüksek tempolu bir sezon öncesi sınavı, Camp Nou'da dolu tribünler ve Barcelona'nın sezonu resmen başlarken güçlü bir atmosfer bekleyin.

Barcelona - Al Ahly maçı nerede oynanacak?

Barcelona, yeniden geliştirme çalışmaları sırasında iç saha maçlarını iki yıldan uzun süre Montjuïc'te oynadıktan sonra 22 Kasım 2025'te resmen Spotify Camp Nou'ya döndü. Stadyum hâlâ kademeli yeniden açılış sürecinde ve kapasite ile hizmetler genişlemeyi sürdürüyor. Bu karşılaşma, Gamper Trophy'nin birkaç yıl sonra ilk kez Barcelona'nın yenilenen evinde oynanacağı anlamına geliyor ve Barcelona - Al Ahly eşleşmesine ayrı bir önem katıyor.