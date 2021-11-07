Barcelona, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Manchester City’den ayrılan tecrübeli golcü Sergio Agüero’yu kadrosuna katmıştı.

Ancak sezonun başında sakatlığı nedeniyle boy gösteremeyen oyuncu, formasına kavuştuktan sonra ise Alaves maçında nefes darlığı şikayetiyle oyundan alınmıştı ve Katalan ekibi oyuncunun üç ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

Teknik direktörlük görevine Xavi’yi getiren Katalan ekibinin, Agüero’nun alternatifi olarak Cedric Bakambu’yu belirlediği öne sürüldü.

Barcelona için Bakambu iddiası

İspanyol basınından AS’ın haberine göre Barcelona, maddi zorluklar sebebiyle pahalı bir golcü transferi yapamayacak bir durumda yer alıyor.

Dolayısıyla Katalan ekibi, 1 Ocak 2022 tarihindeda sözleşmesi bitecek olan Cedric Bakambu’yu kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

Ayrıca haberde, Barcelona’nın sezon başında da Bakambu için girişimlerde bulunduğu; ancak oyuncunun kulübü Beijing Guoan ile anlaşmaya varamadığı da belirtildi.

Bakambu’nun kariyeri

Kariyerine Sochaux’da başlayan Demokratik Kongolu oyuncu, 2014 yılında Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’a transfer olmuştu.

2014-15 sezonunda yeşil-beyazlı forma ile 21 gol kaydeden Bakambu, ardından La Liga temsilcisi Villareal ile anlaşmaya varmıştı. Bakambu, Villareal ile 105 maçta 48 gol kaydetti.

Golcü oyuncu, 2018 yılından beri ise Çin ekibi Beijing Guoan forması giyiyor. Beijing Guoan’da 87 maça çıkan Bakambu, 58 kez gol sevinci yaşadı.

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