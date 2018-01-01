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Barcelona, Adrien Rabiot için yapılan transfer görüşmelerinde kural delmediklerini duyurdu

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(C)Getty Images
Barcelona Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Rabiot ile görüştüklerini ve herhangi bir kuralsızlık yapmadıkları belirtildi.

Barcelona orta sahasını Rabiot ile güçlendirmek istiyor.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada Adrien Rabiot ile Ağustos ayında ve yaklaşık 1 hafta önce görüşüldüğü duyuruldu.

Barcelona, PSG ve diğer kulüplerle olan ilişkilerine önem verdiklerini duyururken, transfer görüşmelerinde herhangi bir usülsüzlük yapılmadığı belirtildi.

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Avrupa basınında çıkan haberlere göre Rabiot ile izinsiz görüşüldüğü ve kurallara aykırı hareket edildiği iddia edilmişti.

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