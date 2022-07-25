Katalan devinin patronu, Hollandalı oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Frenkie de Jong'un Camp Nou'daki geleceği hakkında konuştu ve oyuncunun çok yönlülüğüne dikkat çekti.

Frenkie de Jong, 2019 yazında Ajax'tan LaLiga'nın yolunu tutarak kendini 2026 yılına kadar Katalan devine bağlayacak anlaşmaya imza attı.

Barcelona'nın finansal kriz nedeniyle Hollandalı orta saha oyuncusunu satacağı iddia ediliyor ancak Xavi'nin onun için farklı planları var.

Xavi ne söyledi?

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Xavi öğrencisi De Jong'un geleceğini değerlendirirken Hollandalı orta sahanın çok yönlülüğüne dikkat çekti:

"Burada açıklamayacağım ama Frenkie ile çoktan konuştum. Ona değer veriyorum. Kilit bir oyuncu ancak ekonomik durum ve Finansal Fair Play söz konusu."

"Frenkie de Jong'un bir stoper olarak bize çok şey vereceğini düşünüyorum."

Xavi on de Jong deal: “I’m not here to send messages. I already spoke with Frenkie, I value him very much. He’s key player, but then there’s economic situation and Financial Fair Play…”. 🚨🇳🇱 #FCB



“He can give us a lot also as a centre back” he added via @ActualiteBarca. pic.twitter.com/J3T3wQShb4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2022

Frenkie de Jong, Barcelona'daki geleceği hakkında ne düşünüyor?

Mayıs ayında ESPN'e kulüpteki geleceğini değerlendiren Hollandalı orta saha oyuncusu şu sözleri söylemişti:

"Barcelona'da kalmayı tercih ederim. Barça benim çocukluğumdan beri hayalini kurduğum kulüp. Seçimimden asla pişman olmadım."

Daha fazlası