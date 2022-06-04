Barcelona 80 milyon euro maaş yükünden kurtulmak için Pique'den erken emeklilik bekliyor

Katalan ekibi umutlarını tecrübeli savunmacının kontratını erken sonlandırmasına bağladı.

Son dönemde adı üst üste skandallarla gündeme gelen Gerard Pique hakkında ilginç bir haber daha ortaya atıldı.

Pique geçtiğimiz aylarda; İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'a alınmasında rol oynadığı ve bu anlaşmadan milyonlarca euro gelir elde ettiği yönündeki suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

35 yaşındaki İspanyol oyuncu son günlerde ise eşi Shakira'yı aldattığı iddiasıyla gündemde. Ünlü çift yaşananların ardından 12 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.

Barcelona yönetiminin Pique planı

RAC1'de yer alan haberde; Barcelona yönetiminin Pique'den 2022/23 sezonu sonunda emeklilik kararı beklediği ifade edildi.

Eğer bu gerçekleşirse, Barcelona 2023'ten sonra iki yıl daha sözleşmesi bulunan Pique'ye bu süre için 80 milyon euro ödemek zorunda kalmayacak.

Dünyanın en pahalı oyuncuları arasında yer alan Pique, pandemi nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren kulübüne yardımcı olmak için geçen yıl maaşında indirime gitmişti.

Pique'nin başlattığı fedakarlığa kadrodaki diğer isimlerin de katılmasıyla Barça yeni transferlere lisans çıkaracak kaynağı yaratmıştı.

Sakatlıklar kararını etkileyebilir

Pique bu sezon forma giydiği maçlarda oldukça iyi bir performans sergilese de, iki yıldır yaşadığı sakatlıklar nedeniyle önemli sayıda maç kaçırdı.

Şubat 2023'te 36 yaşını dolduracak olan Pique'nin yeşil sahalardaki son sezonunu geçirmesi ciddi bir ihtimal olarak görülüyor.

İspanyol gazeteci Gerard Romero, Barcelona'nın ötelenen maaşlar nedeniyle Pique'ye 50 milyon euro borcu olduğunu açıklamıştı.

Kulüp efsaneleri arasında yer alan Pique'nin sözleşmesi bitmeden takımdan ayrılması halinde bu borç hakkında nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.