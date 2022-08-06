Çok sayıda önemli takviye yapan Katalan ekibi, bilançosunu denlgemeden bu isimlere lisans çıkartamayacak.

Yaz transfer döneminde Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha, Robert Lewandowski ve Jules Kounde gibi önemli isimleri kadrosuna katan Barcelona, Ousmane Dembele ve Sergi Roberto ile de kontrat yenilerken, İngiliz basında yer alan bir haber Katalan devinin bir süredir içinde bulunduğu zorlu mali şartları bir kez daha gözler önüne serdi.

The Mirror'da yer alan habere göre bilançosunu dengelemeden bu isimlerin hiçbirine lisans çıkartamayacak olan Barcelona yönetiminin eli bu nedenle Frenkie de Jong'u takımda tutma konusunda bir hayli zayıfladı. Habere göre Barcelona, Chelsea ve Manchester United'ın ilgi gösterdiği De Jong'a potansiyel transferine yönelik görüşmeler için 10 günlük süre verdi.

767 milyon euro yetmedi

Barcelona geçtiğimiz günlerde kulübün mali durumunu düzeltmek için önemli adımlar atarken, bazı önemli kulüp varlıklarının satışını onaylamıştı. TV haklarının yüzde 25'ini satan Barcelona buna rağmen ekonomik durumunu sağlıklı bir yapıya ulaştıramamıştı. Barça Studio'nun yüzde 25 hissesini yaklaşık 100 milyon euro karşılığında satan Katalan ekibi, toplamda 767 milyon euro gelir elde etmişti.

Elde edilen bu gelirle yeni transferlerine lisans çıkartmayı uman Barcelona buna rağmen istediği seviyeye gelemedi. Lewandowski'nin imza töreninde konuşan başkan Joan Laporta, gereksinimleri karşılaşmak için çalıştıklarını belirtirken, son kararı La Liga yönetiminin vereceğini belirtmişti ancak Barcelona yeni oyuncularını şu ana dek lige kaydedemedi.

