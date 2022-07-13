Barcelona, 65 milyon € bonservis bedeli karşılığında Raphinha için Leeds United ile anlaştı

Raphinha ile Chelsea ve Arsenal de ilgilendi ancak oyuncu La Liga'ya gitmeyi tercih etti.

Barcelona, Leeds United'ın Brezilyalı yıldızı Raphinha'yı 65 milyon € bonservis ile kadrosuna kattı. Brezilyalı kanat oyuncusu, şimdi sağlık kontrolünden geçecek ve Çarşamba günü 2027'ye kadar sürecek olan sözleşmeyi imzalayacak.

Raphinha ile Chelsea ve Arsenal de ilgilendi ancak sonuçta İngiltere'de iki yıl geçirdikten sonra Premier Lig'den ayrılmayı seçti.

Barcelona ve Leeds, Raphinha anlaşmasını onayladı

Leeds, kendi web sitesinde yaptığı açıklamada, Barça ile Raphinha'nın satışı için bir anlaşma olduğunu doğruladı: "Raphinha'nın transferi için FC Barcelona ile prensipte bir anlaşmaya varıldığını doğrulayabiliriz.

"Oyuncu, şimdi İspanya'da sağlık kontrolünden geçecek."

Barça, Raphinha'nın Camp Nou'da taraftarların önünde sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Detaylı bilgiler

Raphinha'yı Barcelona'ya getirmek için görüşmeler Pazar gününden beri devam ediyordu. Daha önce Chelsea, Leeds ile anlaşssa da Raphinha, Barcelona'yı gitmek istiyordu.

Chelsea, Barcelona ile benzer teklif yaparak seçimi oyuncuya bırakmıştı.

Oyuncu ise Deco ile birlikte Barça'yı seçti. Raphinha şimdi maaş olarak Leeds'te kazandığının iki katını kazanacak. Barca ise taksitler halinde ilk 59 milyon € (50 milyon £/59 milyon $) ve potansiyel ek olarak 6 milyon € (5 milyon £/ 6 milyon $) daha bonuslar ödeyecek.

Leeds kariyeri

Kanat oyuncusu, 2019-20'de Fransız ekibi Rennes'den yrıldıktan sonra 2020'de Leeds'e katıldı.

Toplam 67 maçta forma giydi ve İngiltere'de geçirdiği süre boyunca 17 gol kaydetti.

Raphinha ayrıca Brezilya milli takımıyla da parladı ve Leeds'e geçtiğinden beri yaptığı dokuz maçın her birini kazandı.

Chelsea'nin transfer dönemi

Chelsea, önemli bir hedefi kaçırdı ancak önlerinde hala yoğun bir zaman var.

Kalidou Koulibaly, Nathan Ake ve Matthijs de Ligt radarlarındayken yeni stoper arayışları devam ediyor. Manchester City kanat oyuncusu Raheem Sterling ile anlaşıldı.

De Light ile Juventus ile görüşmeler sürse de Bayern Münih Hollandalı stoper için bir numaralı aday.

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