Barcelona 5-1 Alaves | 12 maçtır yenilmeyen Barcelona, Real Madrid'i yakaladı

Barcelona, Alaves'i 5-1 mağlup etti, lig tablosunda Real Madrid ile puanları eşitledi.

La Liga'da günün son maçında Barcelona, Alaves'i konuk etti.

Katalan ekibi sahaya genç oyuncularla desteklenen bir 11'le çıktı. Francisco Trincao ve Ilaix Moriba bu sezon ilk kez, Riqui Puig ve Junior Firpo'da ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktılar.

Bu kadro etkisini gösterdi ve Alaves'e gol yağdırdı. İlk gol gençlerin ortaklığından geldi. 29. dakikada Moriba'nın pasında Trincao fileleri havalandırdı. Devre biterken tecrübeli isimler sahneye çıktı, Sergio Busquets'in pasında, 505. La Liga maçına çıkan ve kulüp tarihine geçen Lionel Messi topu ağlara yolladı: 2-0

Alaves 57. dakikada Luis Rioja ile umutlandı ama son 15 dakikada Barcelona fırtınası esti. 74'te Trinaco ve 75'te Messi birer gol daha kaydetti. Perdeyi kapatan isim ise 80. dakikada Junior Firpo oldu.

La Liga'da oynadığı son 7 maçı kazanan ve 12 haftadır yenilmeyen Barcelona, 46 puana yükselerek Real Madrid'i yakaladı ve ikinci sıraya oturdu. Katalan temsilcisi bir sonraki lig maçında Cadiz ile karşılaşacak.

Deplasmanda oynadığı son altı maçı kazanamayan Alaves ise 22 puanda kaldı. Alaves, önümüzdeki hafta bir kez daha deplamana gidecek ve Real Sociedad'ın konuğu olacak.