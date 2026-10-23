Barcelona kulübünün mali açıdan toparlandığını ve küresel piyasaların uzun vadeli projesine duyduğu güvenin geri döndüğünü teyit eden bir adımda, kulüp bugün cuma günü, 105 milyon euro değerindeki medya tahvillerinin ikinci ve son diliminin ihracını tamamladığını açıkladı; böylece toplam değeri 210 milyon euroya ulaşan devasa bir finansman dosyasını başarıyla kapattı.

Bu hızlı mali başarı, kulübün geçtiğimiz temmuz ayında başlattığı ve 19 Eylül'de üyeler ile delegelerden oluşan genel kuruldan yeşil ışık aldıktan sonra yürüttüğü süreci tamamlamış oldu.

Bir günden kısa sürede ezici talep

Katalan kulübü resmi açıklamasında, kapalı halka arzın uluslararası yatırımcılar tarafından 24 saati geçmeyen rekor bir sürede tamamen karşılandığını ortaya koydu; bu da talebin yüksekliğini ve kulübün ekonomisine duyulan büyük güveni yansıtıyor.

Bu ihraçtaki kâr marjı 202 baz puan olarak gerçekleşti; bu, geçtiğimiz temmuz ayındaki ihraçta elde edilen marjın aynısı olup, söz konusu ihracın yarısı beklentileri aşan bir talep ortamında yüzde 5,14 faizle piyasaya sürülmüştü.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Katalan kulübünün açıklamasında, pazarlama süreci boyunca aldığı tekliflerin gücünün, işlemin tamamlanma tarihini planlanan takvimden öne çekmesine olanak sağladığına dikkat çekildi.

Barcelona neden bu adıma başvurdu?

Barcelona, bu ek finansmana başvurulmasının, "Espai Barça" projesiyle ilişkili devasa mali maliyetlerin ödenmeye başlanması ile "Spotify Camp Nou" stadyumunun tam işletme kapasitesiyle faaliyete geçmesi arasındaki zaman boşluğunu kapatmak ve bunun nakit akışları üzerindeki doğrudan etkisini gidermek için stratejik bir tedbir olarak geldiğini açıkladı.

Bu yeni ihraç, kulübün 2021 ve 2024 yıllarında çıkardığı mevcut tahvil yapısının tamamlayıcısı niteliğinde.

Altın teminat: televizyon yayın gelirleri

"Medya tahvilleri" olarak bilinen ve vadesi Ekim 2036'da dolan bu tahvillerin gücü, sahiplerine kulübün televizyon yayın gelirleri üzerinde öncelikli ödeme hakkı tanımasında yatıyor; bu da onları, söz konusu gelirlerin yatırıldığı hesap için temel ve doğrudan bir teminat haline getiriyor ve yatırımcılar nezdindeki cazibesini artırıyor.

Kulüp yönetimi, işlemin hızla tamamlanmasından ve kârlılığının sürmesinden duyduğu büyük memnuniyeti dile getirerek, bunun piyasanın Barcelona kulübüne verdiği desteğin ve yatırımcıların kulübün gelir elde etme ile gelecekteki projesini geliştirme kabiliyetine duyduğu güvenin kesin bir kanıtı olduğunu belirtti.

Espai Barça projesine destek

Bununla bağlantılı olarak kulüp, bu ihracın ardından kredi notunu, uluslararası "Morningstar DBRS" kuruluşu tarafından verilen BBB derecesinde ve durağan bir gelecek görünümüyle koruduğunu teyit etti.

Bu not, "Goldman Sachs" bankasının Espai Barça projesine ilişkin 300 milyon euro değerindeki finansman genişletme sürecine liderlik etmesine olanak sağlayan temel taş niteliğinde; söz konusu süreç de son genel kurulda onaylanmış ve böylece Barcelona 2036 yılına kadar mali ve sportif geleceğini güvence altına almış oldu.



