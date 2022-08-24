Barcelona 2022-23 sezonunda kullanacağı üçüncü formayı tanıttı

Barça yeni formayla ilk maçına bu akşam Manchester City karşısında çıkacak.

Nike, Barcelona'nın 2022-23 sezonunda giyeceği üçüncü formanın tasarımında 30 yıl önce kulübe ödül olarak verilen Sant Jordi Haçı'nı kullandı.

İç saha ve deplasman formalarında 1992 Barcelona Olimpiyatı'ndan ilham alan Nike, üçüncü formada ise kulübün sosyal sorumluluk konusunda attığı adımlara dikkat çekti.

Anlamlı bir mesajı sade bir dizaynla buluşturan formanın tanıtımında Barca Genuine Vakfı takımının oyuncuları da yer aldı.

FC Barcelona

Tasarım olarak klasik çubukludan uzaklaşan 2022-23 üçüncü formasında gri zemin üzerine kırmızı ve mavi renklerde dev bir haç deseni yer alıyor. Göğüs kısmında kulübün sponsoru Spotify'ı barındıran formayı Nike logosu ve Barcelona arması tamamlıyor.

FC Barcelona

Formada yer alan Sant Jordi Haçı, kulübe toplumun iyileştirilmesine ve sporun tanıtımına yönelik katkılarından dolayı ödül olarak verilmişti.

Barcelona'nın 2022-23 üçüncü forması ne kadar? Nereden alabilirim?

Formayı Türkiye'de Nike'ın resmi sitesinden satın almak mümkün.

Barcelona 2022-23 Stadyum Üçüncü Forma - Erkek

Nike

Barcelona 2022-23 Stadyum Üçüncü Forma - Kadın