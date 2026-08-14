FC Barcelona, Ferran Torres’i Paris Saint-Germain’e satmak üzere. The Athletic’in haberine göre İspanyol devi, anlaşmadaki akıllı bir yapı sayesinde oyuncunun eski kulübü Manchester City’ye tam 18 milyon euro ödemekten kurtuluyor.

Ferran, bu yaz 2026 Dünya Kupası finalinin uzatmalarında İspanya’yı Arjantin karşısında öne geçirerek (1-0) ülke kahramanı olmuştu. Buna rağmen Barcelona, geçen sezon 49 maçta attığı 21 golle lig şampiyonluğunun kazanılmasında önemli pay sahibi olmasına karşın, gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Bu arada Barcelona ile PSG, bonuslar hariç yaklaşık 50 milyon euroluk bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. Yaklaşan transfer, Ferran’ı eski milli takım teknik direktörü Luis Enrique ile yeniden buluşturacak.

Barcelona, bu transferle Manchester City’ye yüklü bir miktar gitmesini kurnazca engelliyor. Durum şöyle: Barça, Ferran’ı Ocak 2022’de Manchester City’den 55 milyon euro artı 10 milyon euro değişken bedelle transfer ettiğinde, belirli şartlar konmuştu:

Ferran’ın sözleşmesinin uzatılması halinde Barcelona’nın Manchester City’ye 8 milyon euro daha ödemesi gerekecekti. Sözleşme uzatılmadığı için bu yükümlülük ortadan kalkıyor.

Ayrıca Manchester City, forvetin 55 milyon euro veya daha yüksek bir bedelle satılması halinde 10 milyon euroluk sonraki satış payına hak kazanacaktı. Fiyat bilinçli şekilde bu sınırın hemen altında, 50 milyon euroda tutulduğu için tutarın tamamı Katalan ekibinin kasasında kalacak.

Ferran, Barcelona formasıyla toplam 207 maça çıktı; 63 gol atıp 23 asist yaptı.