Barcelona’da düzenli forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, devre arasında İngiltere’nin yolunu tutabilir.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Lionel Messi ile ekonomik nedenler gerekçesiyle yollarını ayırmak durumunda kalan Barcelona; Philippe Coutinho’yu da gözden çıkarılan oyuncular listesine eklemişti.

Katalan ekibi, 2017-18 sezonunun devre arasında Coutinho’yu 120 milyon euro artı 40 milyon euro da bonuslar içeren bir bonservis bedeli karşısında renklerine bağlamıştı.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Brezilyalı oyuncu, 2021-22 sezonunun ilk haftalarında az da olsa süre almıştı. Ancak Katalan ekibinin uzun vadeli planları arasında yer almayan eski Liverpoollu yıldız, İngiltere’ye geri dönebilir.

Londra devleri Coutinho için yarışta

İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre Arsenal ve Tottenham, devre arası transfer döneminde Coutinho’yu kiralamak istiyor.

Barcelona, bu transfer gerçekleşirse yine de oyuncunun haftalık 200 bin pound değerindeki maaşının yarısını ödemek durumunda kalabilir.

Maaş bütçesini aşağı çekmek isteyen Barcelona, Coutinho’yu göndermeye sıcak bakıyor. Ayrıca haberde, Pierre Emerick Aubameyang’ı isteyen Katalan ekibinin Arsenal’den gelecek bir takas teklifini de değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor.

Coutinho yeni sezona nasıl başladı?

2020-21 sezonunda yalnızca 14 maçta görev yapan Coutinho; yeni sezonda ise üç maçta süre alırken bunların yalnızca birine ilk 11’de başlayabildi.

Henüz 2021-22 sezonunda gol veya asist katkısı veremeyen Brezilyalı, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Bayern Münih maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu.

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