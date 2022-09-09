NE OLDU? La Liga, 2022-23 sezonu için 20 kulübün harcama limitlerini açıkladı. Barça'nın mali kaynağı, son aylarda bir dizi gelir artırıcı girişim sonucunda önceki sezona kıyasla önemli ölçüde artış gösterdi.

BÜYÜK RESİM: Barcelona'nın önceki maaş sınırı -144 milyon Euro'ydu, ancak bu bütçe şimdi 656 milyon Euro'ya yükseldi.

İspanyol devi böylece, gelirlerini yaklaşık 800 milyon Euro artırarak eski günlerine dönüş sinyalini verdi.

Battı denilen kulüp, bir kez daha ne kadar büyük bir camia olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

Ligdeki en cömert harcama limitlerine sahip oldukları için sadece Real Madrid'in gerisinde kaldılar.

DAHA FAZLASI: Yaz boyunca, başkan Joan Laporta defalarca kulübün toparlanmasına yardımcı olacak 'ekonomik durumlardan' bahsetti.

Bunlar, önümüzdeki 25 yıl boyunca televizyon haklarının %25'inden vazgeçmeyi ve Barca Studios'taki önemli bir hisseyi satmayı içeriyordu.

TEK FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Laporta'nın ana planı işe yaramış gibi görünüyor...