Barcelona 14 milyon euro tazminatla Luis Suarez'i gönderebilir

Köklü değişiklikleri yapılmasının beklendiği Barcelona'da Luis Suarez'in eğer gönderilirse 14 milyon euro'luk bir tazminat hakkı olduğu öğrenildi.

8-2 Bayern Müih mağlubiyetinin ardından teknik direktör Quique Setien'le yollarını ayıran ve yerine Ronald Koeman'ı getiren 'da Luis Suarez'in de gönderilmesi planlanıyor.

Son 12 yılda ilk kez sezonu kupası kapatan Barcelona'da köklü değişiklikler kapıda.

Koeman'ın planlarında yer almayan Luis Suarez'i Barcelona göndermek isterse 14 milyon euro tazminat ödemesi gerekecek.

Daha fazla takım

1 yıllık sözleşmesi kalan Uruguaylı golcü, kendisi hakkında kesin karar verilene kadar Barcelona antrenmanlarına çıkmaya devam edecek.

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Suarez'in 'a geri dönebileceği veya 'in yeni takımı Miami'ye gidebileceği düşünülüyor. Ayrıca Goal'ün kaynaklarına göre da 33 yaşındaki golcü ile ilgileniyor.

2014'te 'dan Barcelona'ya gelen Luis Suarez, 283 maçta 198 kez fileleri havalandırdı. Barça'da tüm zamanların en golcü listesinde üçüncü sıraya yer alan Luis Suarez'in önünde efsanevi figürler Cesar Rodriguez Alvarez ve yer alıyor.

Suarez, Camp Nou'da geçirdiği süre boyunca, 4 şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 13 büyük kupa kazandı.