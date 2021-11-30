Barcelona 1.5 milyar euro'luk imzayla nefes almaya hazırlanıyor

Ekonomik açıdan tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiren ve yaz transfer döneminde en büyük efsanesi Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının önüne geçemeyen Barcelona, mali durumunu düzeltmek için dev bir adım atmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere Katalan ekibi kredi arayışında.

Başkan Joan Laporta'nın bu Çarşamba günü kulübün CEO'su Ferran Reverter ve Barcelona Dijital Dönüşüm Direktörü Juan Manuel Tabernero ile birlikte birlikte bu arayışa yönelik bir sunum yapacak.

19 Aralık Pazar günü ise kulübün sahip olduğu 142.038 üyenin 110.159'u kredi ihtiyacı referandumunda oy kullanacak.

35 yılda ödenecek

Sabah saat 09.00'da başlayacak oylama akşam 21.00'e dek sürecek ve Katalan ekibinin üyeleri dünyanın her yerinden kulübün web sitesi aracılığıyla oyunu verebilecek.

Espai Barça adı verilen projeye onay verilmesi halinde yönetime 1,5 milyar euro'ya kadar kredi çekme imkanı tanınacak ve Barcelona maddi açıdan rahatlayacak.

Barcelona 2014'te de benzer bir kredi ihtiyacı için referanduma gitmiş ve 600 milyon euro'luk kredi anlaşmasına onay çıkmıştı. Kulüp tarihinin en büyük finansal anlaşmasına onay çıkması halinde 900 milyon euro Camp Nou'nun yenilenmesi için kullanılacak.

Beş yıl ödemesiz alınması planlanan kredinin borcu ise 35 yıl sürecek.

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