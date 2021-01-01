Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain: Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin çağının bittiğini ilân etti

Barcelona'ya konuk olan Paris Saint Germain, Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçı geriye düşmesine rağmen 4-1 kazanmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Barcelona ile Paris Saint Germain Camp Nou'da karşılaştı.

Maçın 27. dakikasında Kurzava'nın müdahalesiyle De Jong yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Messi Barcelona'yı öne geçirdi. Bu golün beş dakika sonrasında konuk takım baskısının karşılığını aldı ve Mbappe ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda maça hakim olan PSG, Kylian Mbappe ile 65. dakikada öne geçmeyi başardı. 70. dakikada da Paredes'in kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Moise Kean skoru 3-1'e taşıdı. PSG, 85. dakikada Draxler ile kontratak yakaladı. Alman oyuncunun pasında Mbappe attığı golle hat-trick yaparken Fransız ekibi de mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 10 Mart'ta Paris'te oynanacak.