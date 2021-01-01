Barcelona 1-1 Cadiz | Camp Nou'da penaltılar konuştu, kazanan çıkmadı

İlk yarıda Messi'nin penaltı golüyle öne geçen Barcelona'nın umutları Cadiz'in son dakikalarda penaltı kazanmasıyla suya düştü.

'nın 24. haftasında'i konuk etti. Messi'nin Xavi'yi geçerek Barcelona ile 506. maçına çıktığı karşılaşmada Katalan ekibinin ümitleri 89. dakikada yıkıldı. Ronald Koeman'ın ekibi, Camp Nou'da 1-1 berabere kaldı. Ancak La Liga devi ligdeki yenilmezlik serisini 13'e çıkardı.

Barcelona - Cadiz maçında golleri kim attı?

Karşılaşmada penaltı vuruşları ön plana çıktı. 32. dakikada Barcelona penaltı kazandı ve topun başına geçen Lionel Messi takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Katalan ekibi soyunma odasına 1-0 önde gitti. Barcelona'nın 3 puan umudu ise 89. dakikada sona erdi. Bu kez penaltıyı kazanan Cadiz oldu ve Alejandro Iglesias takımı için beraberliği getiren golü kaydetti.

Barcelona - Cadiz kaç puanda?

La Liga'da 47 puan toplayan Barcelona, Atletica Madrid ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alıyor. Barcelona ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdıran Cadiz ise 25 puanla 24. sırada.

Lionel Messi bu sezon kaç gol attı, kaç asist yaptı?

Bu sezon La Liga'da 20 maça çıkan Lionel Messi 15 gol, 3 asist kaydetti. Arjantinli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise takımı için bu sezon 4 gol, 2 asist buldu.

İki takımın sıradaki maçları

Barcelona 24 Şubat'ta Elche'yi ağırlayacak. Cadiz ise 28 Şubat'ta Real Betis ile karşı karşıya gelecek.