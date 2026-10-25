Fransız Kylian Mbappé, bugün pazar günü Camp Nou'da oynanan El Clasico maçında Barcelona filelerine Real Madrid adına iki gol attı.

Mbappé'nin ilk golü 41. dakikada geldi ve Real Madrid'e ilk yarının da bu sonuçla tamamlanmasını sağlayan üstünlüğü kazandırdı; ardından 88. dakikada ikinci golünü kaydetti.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Mister Chip" hesabına göre: "Mbappé'nin Barcelona karşısındaki istatistiği son derece etkileyici; zira 11 maçta kalesine 14 gol attı ve bu 14 golün 11'ini bizzat Barcelona'nın sahasında kaydetti."





Ve şöyle devam etti: "Mbappé'den en çok gol yiyen kulüpler: Montpellier 15 gol (15 maçta), Barcelona 14 gol (11 maçta), Monaco 13 gol (15 maçta), Lyon 13 gol (16 maçta)."







