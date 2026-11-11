Bir basın raporu bugün çarşamba günü, Barcelona'nın genç bir Hollandalı oyuncuya olan ilgisini, gelecek kış transfer döneminde kadrosuna katmak amacıyla yenilediğini belirtti.

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Hollanda ekibi Twente'nin 18 yaşındaki stoperi Ruud Nijstad, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona ile ismi anılmıştı; ancak oyuncu sonunda kulübünde kalmaya devam etti.

"tribuna" sitesine göre Barcelona, önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer dönemine yönelik planını belirlemek için çabalarını yoğunlaştırdı ve genç bir savunmacıyla anlaşmak öncelikleri arasında yer alıyor.

Sportif direktör Deco; Pau Cubarsi, Gerard Martin ve Andreas Christensen'in yanı sıra bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Öte yandan Eric Garcia ve Jules Koundé, Hansi Flick tarafından sık sık sağ bek mevkisinde kullanılıyor.

Ruud Nijstad, Barcelona'nın ilgi odağına geri döndü. 18 yaşındaki Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz yaz kulübün ilgilendiği isimler arasındaydı ve fiziksel özellikleri, iyi pozisyon alışı ve arkadan oyun kurma becerisiyle herkesi etkilemişti.

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Bununla birlikte "Sport" gazetesi, Twente'nin oyuncunun değerini yaklaşık 20 milyon euro olarak biçtiğini aktardı.

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Nijstad'ın sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor ve Barcelona'nın karşı karşıya olduğu mali kısıtlamalar, Barça'nın bu dosyadaki görevini zorlaştırıyor.

Katalan kulübü; Youri Baas, Castello Lukeba ve Arthur Dias gibi alternatifleri de izliyor. Alessandro Bastoni ve Josko Gvardiol ile anlaşmak ise şu an için gerçekçi görülmüyor.

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Ruud Nijstad, Barcelona'nın teklifini reddetti

Ruud Nijstad'ın babası Maurice, Hollanda gazetesi NRC'de yayımlanan bir röportajda oyuncunun geleceğini çizen kararlar hakkında açıkça konuştu ve bir dizi büyük Avrupa kulübünün ilgisine rağmen oğlunun Twente'de kalmaya devam etmesini değerlendirdi.

"Bu tamamen onun kişisel kararıydı" diyen savunmacının babası, Ruud'un kendisine söylediği şu sözleri aktardı: "Buradaki görevimi henüz tamamlamadım. Twente'de bana çok şey katan insanların iyiliğini geri ödemek istiyorum."

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Oyuncunun hayalindeki takım olarak gördüğü Barcelona, onunla anlaşmaya çalışan kulüplerden biriydi. Bundan önce Ajax, PSV, Feyenoord ve Juventus da ona ilgi göstermişti.

İş o noktaya geldi ki Ruud Nijstad, geleceğine ilişkin önündeki seçenekleri değerlendirmek amacıyla ailesi ve temsilcileri eşliğinde bir dizi kulübü ziyaret etti.

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Genç savunmacının öne çıkan özellikleri

Baba ve oğul, genç savunmacının sahip olduğu özellikler hakkında da konuştu.

Ruud, fiziksel ikili mücadeleler konusunda şunları söyledi: "En güçlü yönlerimin bulunduğu taraf burası değil. Babamın tabiriyle, tekmeleme ve fiziksel çarpışma mücadelelerine nadiren giriyorum. Onu en çok öne çıkaran yön buydu."

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Maurice de bu değerlendirmeye katılıyor: "Ruud, iyi pozisyon alma yeteneğine sahip; öyle ki kendini nadiren böyle durumlarda buluyor. Bu özelliği benden almadı."

Buna karşılık baba, oyunu okuma ve sahada takım arkadaşlarını yönlendirme becerisinde aralarında benzerlikler bulunduğunu kabul ederek şunları ekledi: "Tam da bu konuda onda kendimden bir şeyler görüyorum."

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Savunmacı daha önce Voetbal International gazetesine yaptığı açıklamalarda, Barcelona'nın kendisini kadrosuna katmaya duyduğu ilgiden ne kadar mutlu olduğunu itiraf etmiş ve şöyle demişti: "O, dünyanın en büyük kulübü. Bu büyüklükte bir kulüp seninle anlaşmak istediğinde, bu harika bir şey."

Ayrıca iki kulüp arasında temaslar bulunduğunu kabul etti; ancak Twente'nin tutumunda kararlı olduğunu ve ayrılığını kolaylaştırmaya hazır olmadığını açıkladı.