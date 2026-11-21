İspanya Futbol Federasyonu Hakem Teknik Komitesi, yarın (pazar) "Spotify Camp Nou"da oynanacak La Liga mücadelesinde Barcelona ile Villarreal arasındaki merakla beklenen karşılaşmayı yönetmesi için FIFA kokartlı hakem Alejandro Hernández Hernández'i görevlendirdi.

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İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"nun haberine göre, karşılaşmada VAR'da Guillermo Cuadra Fernández görev yapacak.

Hernández Hernández, bu sezon ilk kez bir Barcelona maçını yönetecek. Deneyimli hakem, daha önce La Liga'nın 2. haftasında, 23 Ağustos'ta "Riyadh Air Metropolitano"da oynanan ve 2-2 sona eren Villarreal-Atlético Madrid maçında düdük çalmıştı.

Kanaryalı hakemin yönettiği son Barcelona maçı, geçen sezonun 35. haftasında "Spotify Camp Nou"da oynanan Real Madrid karşısındaki El Clásico olmuştu. Katalan ekibi o karşılaşmayı 2-0 kazanarak La Liga şampiyonluğunu resmen garantilemişti.

İşin ilginç yanı, Barcelona, Hernández Hernández'in İspanya birinci liginde en çok maçını yönettiği takım konumunda. Deneyimli hakemin yönettiği 42 Barcelona maçında Katalan ekibi 26 galibiyet ve 12 beraberlik alırken yalnızca 4 kez yenildi.

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Barcelona'nın İspanyol hakem yönetimindeki son yenilgisi 2023-2024 sezonuna dayanıyor. Katalan ekibi, 4 Mayıs 2024'te "Montilivi"de Girona'ya 4-2 kaybetmişti.

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Öte yandan Hernández Hernández, birinci ligde Villarreal'in 30 maçını yönetti. Sarı Denizaltı bu maçlarda 13 galibiyet ve 10 beraberlik elde ederken 7 kez mağlup oldu.

Villarreal'in onun yönetimindeki son galibiyeti ise geçen sezon, ligin 34. haftasında "La Cerámica"da oynanan Levante derbisinde geldi. Villarreal o maçı 5-1 kazanmıştı.

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Barcelona-Villarreal mücadelesi, Hernández Hernández'in iki takım arasında yöneteceği beşinci maç olacak. Önceki dört karşılaşmada Katalan ekibi 3 galibiyet aldı, 1 maç ise berabere bitti.

İlk karşılaşma 2014-2015 sezonunda İspanya Kral Kupası yarı finalinin ilk maçında oynanmış ve Barcelona'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.

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İkinci karşılaşma ise 2018-2019 sezonunda La Liga'da Villarreal'in sahasında oynanmış ve berabere bitmişti.

Son iki karşılaşma "La Cerámica"da oynandı. Barcelona, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında sırasıyla 1-0 ve 4-3'lük skorlarla iki galibiyet elde etti.