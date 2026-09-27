"Barça geni" güçlü şekilde sahnede: La Liga takımları eski Barcelonalı oyuncularla güçleniyor, Real Madrid de istisna değil

Bugün pazar günü yayımlanan bir basın raporu, İspanya Ligi'nde Barça'nın altyapılarının yüksek kalitesini teyit eden büyük bir olayı gözler önüne serdi.

Barcelona, İspanya Ligi "La Liga" sıralamasında Atletico Madrid'in 5 puan önünde lider konumda; üst üste yedi galibiyet ve gol istatistiklerinde tarihi bir başlangıç elde etti.

Bu üstün performans, teknik direktör Hansi Flick'in yaptığı olağanüstü işin ve takımdaki tüm oyuncuların bağlılığının bir kanıtı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'da forma giymenin kolay bir iş olmadığını ve her oyuncunun Blaugrana saflarında bir oyuncu olarak başarılı olamayacağını, tıpkı bu yaz birçok genç akademi oyuncusunun ayrılığında açıkça görüldüğü gibi belirtti.

Barcelona'dan ayrılmak, diğer takımlara yetenekleri kadrolarına katma fırsatı veriyor; İspanya Ligi ise ister genç takımlardan ister ilk takımdan olsun, daha önce Barcelona'da forma giymiş oyuncularla yapılan transferlerde belirgin bir artışa tanık oluyor.

Toplamda 35 oyuncu daha önce Barcelona forması giydi ve şu anda başka takımlarda oynuyor; Racing Santander ve Elche ise Katalan kulübünde daha önce oynamış hiçbir oyuncu barındırmayan tek takımlar.

Deportivo La Coruña

Kadrosunda: Aubameyang, Casadó, Adama, Adrià Altimira, Arnau Comas ve Luismi Cruz.

Deportivo, İspanya Ligi'nde daha önce Barcelona forması giymiş en fazla oyuncuyu barındıran takım olarak öne çıkıyor; altı oyuncuyla.

Casadó sezon sonuna kadar kiralık olarak oynuyor; Aubameyang ve Adama Traoré ise bu yaz katıldı.

Adrià Altimira ve Arnau Comas ise genç takım saflarında birkaç yıl geçirdi; Luismi Cruz ise 2022/23 sezonunu Barcelona Atlètic'e kiralık olarak oynadı.

Real Betis

Kadrosunda: Bartra, Bellerín, Abde Ezzalzouli ve Junior.

Real Betis, daha önce Barcelona'da oynamış dört oyuncuya sahip. İlgi çekici olan, hepsinin bir dönem ilk takımla oynamış olması; ancak kariyer yolları tamamen farklıydı.

Bartra altyapı saflarından yükselip doğrudan ilk takıma geçti; Bellerín genç bir oyuncu olarak ayrıldı ve ardından profesyonel bir oyuncu olarak geri döndü; Abde, Athletic Bilbao'ya katıldı ve ardından ilk takıma yükseldi; Junior ise 2019 yılında ilk takıma katıldı.

Celta Vigo

Kadrosunda: Ilaix, Jutglà, Marcos Alonso ve Álvaro Núñez.

Celta Vigo, İspanya Ligi'nde saflarında dört eski Barcelona oyuncusu barındıran diğer kulüp olarak öne çıkıyor.

Ilaix Moriba genç akademide yükselip Koeman yönetiminde ilk takıma ulaştı; Jutglà ise B takımı ile ilk takım arasında bir yıl geçirdi; Marcos Alonso 2022 ve 2024 yılları arasında oynadı; Álvaro Núñez ise 2023/24 sezonunda Barcelona Atlètic'te kiralık olarak forma giydi.

Rayo Vallecano

Kadrosunda: Balliu, Pelayo ve Dani Cárdenas.

Rayo Vallecano takımı ise Barcelona genç akademisinden mezun olan üç oyuncuya sahip.

İvan Balliu ve Pelayo Fernández'in oradaki dönemi hafızalarda daha yer etmiş durumda; ikisi de B takımına ulaştı. Kaleci Dani Cárdenas ise 2008 yılında Gavà'ya geçmeden önce küçük yaşından beri oradaydı.

Valencia

Kadrosunda: Iker Córdoba, Arnau Martínez ve Sergi Canós.

Valencia, İspanya Ligi'nde Barcelona genç akademisinden üç eski oyuncu barındıran diğer takım. Bunlar; genç takım seviyesine kadar oynayan Iker Córdoba, 2016 yılına kadar genç akademide bulunan Arnau Martínez ve genç oyuncu olarak oynadığı dönemin ardından Liverpool'a geçen Sergi Canós.

Real Sociedad

Kadrosunda: Héctor Fort ve Kubo.

Real Sociedad, bu yaz sağ bek Héctor Fort ile anlaştı ve zaten kadrosunda, 2015 yılında FIFA yasağı nedeniyle La Masia'dan ayrılmak zorunda kalan Barcelona akademisi mezunlarından Japon oyuncu Take Kubo'yu barındırıyordu.

Deportivo Alavés

Kadrosunda: Aleñá ve Denis Suárez.

Deportivo Alavés de daha önce Barcelona'da oynamış iki oyuncuyu barındırıyor; Carles Aleñá ve Denis Suárez.

Aleñá altyapı saflarından yükselip ilk takıma ulaştı; Suárez ise Manchester City'den gelerek B takımına katıldı, ancak ilk takımla yeterli oynama fırsatı bulamadı.

Espanyol

Kadrosunda: Puado ve Roberto.

Espanyol, saflarında eski Barcelona oyuncuları barındıran üçüncü takım olarak öne çıkıyor. Kaptan Javi Puado, Barcelona ile alt kademelerde oynadı; son dönemde İspanya Milli Takımı'na çağrılan forvet Roberto ise Málaga'dan Barcelona Atlètic'e kiralık olarak bir yıl geçirdi.





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Real Madrid

Real Madrid bu sezon Barcelona geçmişi olan bir oyuncuyu, Marc Cucurella'yı barındırıyor.

Sol bek, Barcelona'nın genç saflarında birkaç yıl geçirdi, ancak ilk takımla resmi olarak forma giymedi.

Atletico Madrid

O dönemin sol beki Grimaldo, B takımının ikinci ligdeki tarihinde ilk kez sahaya çıkan en genç oyuncuydu; sadece 15 yaş 349 günlükken, ancak Ocak 2016'da Benfica'ya geçti.

Athletic Bilbao

Athletic Bilbao'da da gençliğinde Barcelona'da oynamış bir oyuncu var; burada Robert Navarro'dan bahsediyoruz. 2013 yılında Osasuna'dan katıldı ve Monaco onu ayrılmaya ikna edene kadar beş yıl boyunca Barcelona forması giydi.

Villarreal

Villarreal'de daha önce Barcelona'da oynamış tek oyuncu olan Ilias Akhomach, ilk kez Barcelona'nın ilk takımıyla sahaya çıkmıştı.

İki dönem ve genç akademide on yıldan fazla geçirdikten sonra, kanat oyuncusu Xavi yönetiminde ilk kez sahaya çıktı; ardından 2023 yılında bonservissiz bir transferle "Sarı Denizaltı"ya katıldı.

Sevilla

Peque Fernández, genç kategorilerde iki dönem oynadıktan sonra Sevilla'da oynuyor; 2022 yılında ise Barcelona Atlètic'te sergilediği performansın ardından Racing'e geçti.

Osasuna

Osasuna oyuncusu Raúl Moro'nun Barcelona'daki dönemi de öne çıkan bir dönem değildi. 2018/19 sezonunda genç takımla oynadı, ardından Lazio'ya transfer oldu.

Levante

Levante orta saha oyuncusu Oriol Rey'in Barcelona'da daha uzun bir geçmişi vardı. Kulübün neredeyse tüm genç kategorilerinde yükselerek 2017 yılında ilk genç takıma ulaştı; o sırada Leeds United'ın B takımına katılmak için ayrıldı.

Málaga

Rocafonda'da yaşayan ve Lamine Yamal'ın yakın arkadaşı olan sol bek Adam Aznou, Everton'dan kiralık olarak Málaga kulübüyle oynuyor. Barcelona genç akademisinde üç yıl geçirdikten sonra 2022 yılında Bayern Münih'e geçti.

Getafe

Kiko Femenía'ya ilk takımla ilk kez sahaya çıkma fırsatı verilmedi. 2011 yılında son derece umut vaat eden bir oyuncu olarak Barcelona Atlètic'e katıldı ve Guardiola yönetiminde Şampiyonlar Ligi kadrosuna seçildi, ancak iki yıl sonra kayda değer bir iz bırakmadan Real Madrid Castilla'ya gitti.