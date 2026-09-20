Barça Başkanı Joan Laporta, Julian Alvarez anlaşmazlığında Atletico Madrid’i sert sözlerle eleştirdi: "Sonra maskelerini düşürdüler"

Julian Alvarez etrafındaki tuhaf çamur savaşında Joan Laporta hafta sonunda sert çıktı. FC Barcelona'nın cumartesi günü yapılan ve on saat süren genel kurulunun ardından, doğal olarak Atletico Madrid ile bitmeyen çekişme de gündeme geldi.

"Davranışlarını haklı çıkaracak hiçbir yol olmadığı için alınmış gibi davrandılar. Biz genelde yapılanı yaptık: Kulüpler arasında bir görüş alışverişi oldu, ardından da Gil Marín ile bizzat görüştüm."

Laporta'ya göre Atletico patronu, Alvarez'in Barcelona'ya transfer olmayacağını söyledi; çünkü Madrid ekibinin en iyi golcüsünün yerini dolduracak bir alternatifi yoktu. Buraya kadar her şey normaldi.

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Atletico ile Barcelona birbirlerine ne suçlama yöneltiyor?

Ancak sonrasında Atleti'nin "tamamen uygunsuz" davrandığını söyleyen Laporta, bunu sert sözlerle eleştirdi. "Bunun neden kaynaklandığını bilmiyorum, tahmin edebiliyorum ama elimde kanıt yok" dedi. "Bize, onu Barca dışında tüm kulüplere satacaklarına dair mesajlar ulaştı. Sonra da maskelerini düşürüp bunu açıkça söylediler."

Görünen o ki Alvarez konusu, muhtemelen bir sonraki transfer dönemine kadar, FC Barcelona için kapanmış durumda. Bunun artık "geçmişte kaldığı, elimizdeki kadrodan çok memnun olduğumuz ve teknik direktörün de çok mutlu olduğu" belirtildi.

Geçen yaz Alvarez ile Barca arasında çok aleni yaşanan sert bir flört vardı. Örneğin Dünya Kupası sırasında Arjantinli oyuncu, Madrid'den ayrılma isteğini kulüp içinde zaten bildirdiğini söylemişti. Ancak Atletico inatçı tavrını korudu. Transfer döneminin bitimine kısa süre kala kulüpten bir yetkili, Marca'ya şunları söyledi: "Onu Barca'ya satma ihtimalimiz sıfır yüzde. Bu durumda mesele para değil, onur. Yalanlar ve yarı gerçeklerle bir kampanya başlatıldı."

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Julian Alvarez için sezon şu ana kadar nasıl gidiyor?

Sahada ise bu tiyatro ne Alvarez'e ne de Atletico'ya yaradı. Forvet oyuncusu, kas problemlerinin etkisiyle ve yaz dönemindeki bu tiyatronun ardından zihinsel olarak da gözle görülür biçimde yıpranmış halde, ayrıca kendi taraftarlarının hissedilir antipatisi altında, şu ana kadar kayda değer bir rol oynayamadı.

26 yaşındaki oyuncu, La Liga'da şu ana kadar iki kısa maçta toplam 55 dakika süre aldı. Bu süreçte gol katkısı yapamadı. Kısa süre önce Şampiyonlar Ligi'nin açılışında Liverpool deplasmanında 90 dakika oynadı ve bir asist de yaptı, ancak maç 2-1 kaybedildi. Buna karşılık Barcelona, Alvarez olmadan ligde rakiplerini darmadağın ediyor: Hansi Flick'in takımının hanesine şu ana kadar yedi galibiyet ve 31:7'lik gol averajı yazıldı.