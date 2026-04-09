FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Barça, Atlético ile oynadığı maçın ardından öfkeli ve UEFA'ya dört sert şart öne sürüyor

FC Barcelona, UEFA'ya öfkeli ve resmi bir şikayette bulundu; kulüp bunu Perşembe akşamı resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Şikayetin nedeni, Çarşamba akşamı Pau Cubarsí'ye gösterilen kırmızı kart.

Çarşamba akşamı Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Katalanlar için işler tamamen ters gitti. 44. dakikada Julian Álvarez derin bir pas aldı, ardından Cubarsí onu kovalamaya başladı.


İspanyol savunma oyuncusu Álvarez'e çok kısa bir süre dokundu, ardından Arjantinli oyuncu isteyerek yere yattı. Cubarsí kırmızı kart gördü ve Barça on kişi ile devam etmek zorunda kaldı.

On kişi kalan Barcelona maçı kazanamadı. Sonunda Atlético sahadan 0-2 galibiyetle ayrıldı. Maçın ertesi günü Barça itirazda bulundu. Kulüp mağdur olduğunu düşünüyor ve UEFA'dan dört önlem talep ediyor.

Kulüp yaptığı açıklamada, "Barcelona'nın diğer kulüplerle eşit şartlarda rekabet etmesi imkansız. Skandal hakem kararlarının bu kulübe zarar vermesi ilk kez olmuyor" dedi.

Barcelona, kritik anda hakem ile VAR arasındaki iletişime erişim talep etti. Kulüp ayrıca UEFA'dan üç önlem daha alınmasını talep ediyor: Hakem Istan Kovács hatasını kabul etmeli, Kovács cezalandırılmalı ve VAR Christian Dingert de cezalandırılmalıdır.

Reklam