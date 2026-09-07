Banka teminatı sezonun transferini patlattı: Suudi İttihad, Hac Musa'yı kadrosuna katmakta neden başarısız oldu?

Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad kulübünün en uzun soluklu transfer hikâyesi şok edici bir sonla noktalandı. Al-Ittihad, oyuncunun onayına ve açık isteğine sahip olmasına rağmen, ayrıca görüşmeler son aşamalarına ulaşmışken, bu yazın en pahalı transferi son anlarda tamamen mali olmayan bir nedenle suya düştü.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Al-Ittihad'ın Hollanda kulübü Feyenoord ile Cezayirli kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa'nın transferi konusundaki görüşmeleri resmen çöktü. Oysa iki taraf geçtiğimiz çarşamba günü, oyuncunun 27 milyon avro karşılığında transferini ve ek maddelerle bu rakamın 29 milyona yükselmesini öngören, dört yıllık bir sözleşmeyle prensip anlaşmasına varmıştı.

Al-Ittihad bu noktada durmadı; görüşmeler sürerken ve Feyenoord daha fazla ek madde ve şart talep ederken, Suudi kulüp, Japon Ritsu Doan transferinin suya düşmesinin ardından oyuncuyu en büyük öncelik olarak gören Alman teknik direktör Jens Vissing'in isteğini karşılamak için teklifini kademeli olarak artırdı.

Son teklif, temel bedel olarak 37,5 milyon avroya ulaştı; teşvik primleri ve ek maddelerle toplamın 42 milyon avroya çıkabileceği bu büyük mali fedakârlık, yürütme kurulunun ve spor yönetiminin teklif tavanını başta planlanan tutardan 10 milyon avrodan fazla yükselttiğini teyit etti.

Ancak Al-Ittihad'ın aşamadığı engel transferin bedelinde değil, onu güvenceye alma yönteminde ortaya çıktı. Görüşmeler, Feyenoord'un mali ödemelerini garanti edecek eksiksiz bir banka teminatı talebine takıldı; Al-Ittihad yönetimi ise bunu mevcut koşullarda imkânsız kılan bir talep olarak değerlendirdi.

Suudi gazetesine göre, bu teminatın sunulması, 42 milyon avroya varan tutarın tamamının ayrı ve dondurulmuş bir hesaba yatırılması anlamına geliyordu; bu tutar, üzerinde anlaşılan ödeme tarihlerine kadar bloke kalacaktı. Bu da kulübün, yükümlülük süresi boyunca bu devasa likidite üzerinde tasarruf etme gücünü felce uğratmak demekti.

Al-Ittihad, özellikle sunduğu büyük mali tavizlerin ardından, bu tutarın bu şekilde dondurulmasını mümkün ve mantıklı görmüyor.

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Feyenoord yönetimi aslen oyuncuyu satmaya ve bu tarihi bedelden yararlanmaya meyilli olsa da, Hollanda kulübü içinde tam bir uzlaşının bulunmaması ve hem spor direktörünün hem de takım teknik direktörünün yıldızlarının ayrılışına dair çekinceleri, transferin tamamlanması için banka teminatını şart olarak öne sürme bahanesi verdi. Böylece Al-Ittihad'ın en karmaşık transfer görüşmelerinden biri, kulübün teminat dışında her şeye sahip olmasına rağmen sona ermiş oldu.