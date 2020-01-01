Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiraladı

Galatasaray, iki genç oyuncusunu Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderdi.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, 'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i transfer etti.

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, Anadolu Ajansı' na yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper Gökay Güney'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladıklarını belirtti.

Göçmez ayrıca, 'dan stoper Mehmet Yiğit'le anlaştıklarını, Sivas Belediyespor'dan sağ bek mevkisinde oynayan bir oyuncuyla da ilgilendiklerini sözlerine ekledi.