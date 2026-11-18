Mauricio Pochettino, Old Trafford'daki görevine resmen başlamaya hazırlanırken Manchester City'ye meydan okudu. ABD millî takımıyla son maçının ardından İngiltere'ye gitmek üzere özel bir uçağa binen Arjantinli teknik direktör, şehirdeki güç dengesinin değişeceğini söyledi.

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Manchester'ın mavi yakasına meydan okudu

Pochettino, yeni teknik direktörlük görevine başlamak üzere resmen Manchester'a ulaştı . Arjantinli çalıştırıcı, kulübün mevcut krizini çözmek için "zaman" isteyerek kısa vadeli beklentileri düşürmeye çalıştı. Ancak Tottenham ve Chelsea'nin eski teknik direktörü, yeni şehrindeki güç dengesi sorulduğunda sözlerini sakınmadı. Bir röportajda kendisine Manchester'ın her zaman mavi kalacağı söylenince 54 yaşındaki teknik direktör bu görüşü hemen reddetti. Daily Mail'in aktardığına göre başını sallayarak "Mümkün değil" dedi. Ardından, "Göreceksiniz. Bana zaman verin. Bana zaman verin, o zaman bu değişecek" ifadelerini kullandı.

Bu görev değişimi, geçen perşembe Michael Carrick'le yollarını ayıran Manchester United için kritik bir döneme denk geliyor. Omar Berrada ve Jason Wilcox'un öncülüğündeki kulüp yönetiminin, Arjantinli teknik direktörün hizmetlerinden yararlanmak için 10 milyon sterlin tazminat ödediği bildiriliyor. Bu yatırım, kulübün Premier League tablosunda son üçe düşmesine sahne olan sezonu düzeltmek için Old Trafford'da duyulan aciliyeti gösteriyor.

Pochettino, Old Trafford'da sabır istedi

Southampton'ın eski teknik direktörü, son olarak ABD millî takımını Dünya Kupası'nda eleme turlarına taşımıştı. Bu atamayla Premier League'e kısa sürede dönmüş oldu. Millî takım düzeyindeki son maçı, salı gecesi Cincinnati'de Haiti'ye karşı alınan 2-0'lık galibiyetti . Böylece İngiliz kulüp futboluna yeniden odaklanmadan önce bu görevini zaferle noktaladı.

Önündeki büyük göreve değinen Pochettino, United'ın ligdeki alt sıralardaki konumuna rağmen bu mücadeleden duyduğu heyecanı dile getirdi. ESPN'in aktardığına göre Pochettino, "Yeni görev büyük bir meydan okuma ama aynı zamanda hissetmek istediğiniz adrenalin de bu. Sağduyulu davranmamız gerekiyor... Durumun Manchester United gibi bir kulübe yakışmadığını biliyoruz, taraftar kitlesi muhteşem" dedi.

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Koşu verileri ve taktiksel performans hakkında konuştu

Selefi Michael Carrick'in takıma yönelttiği başlıca eleştirilerden biri, Como karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından fiziksel çabanın yetersiz kalmasıydı. Carrick, Bruno Fernandes'in taktiksel şikâyetlerine daha önce, oyuncular koşmayı reddederse hiçbir sistemin işlemeyeceğini söyleyerek karşılık vermişti. Pochettino ise takımın fiziksel performansına daha ayrıntılı bir açıdan yaklaştı.

Pochettino, "Genel olarak söyleyebileceğim şu: Futbol çok karmaşık ve bence koşup koşmamanız önemli değil. İyi koşmanız, bir amaç doğrultusunda koşmanız, birlikte koşmanız gerekiyor. Sonra oynamanız, ne yapmanız gerektiğini bilmeniz ve yeteneğinizi ortaya koymanız gerekiyor. Zihniyet çok önemli" diye açıkladı.

Anfield deplasmanı öncesi küme düşme endişesi büyüyor

Yeni teknik direktörün karşı karşıya olduğu görevin büyüklüğü Premier League tablosunda görülüyor. United, 10 maçın ardından 18. sırada ve bu sezon şimdiye kadar yalnızca bir galibiyet alabildi. Sekiz puan toplayan Manchester United, Nottingham Forest ve Coventry gibi takımların gerisinde kalarak alışık olmadığı bir alt sıra mücadelesinin içinde bulunuyor. Yeni teknik direktörün işi daha da zorlaşacak: Pazar günü kulübedeki ilk maçında Liverpool'la karşılaşmak üzere Anfield'a gidecek.