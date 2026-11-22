Roberto De Zerbi'nin Olympique de Marseille'den ayrılışı, teknik direktörlük kariyerinde gelip geçici bir durak ya da Velodrome Stadı'ndan ayrıldığı anda kapanan teknik bir karar olmadı. Aksine, tek sorumlusu olmadığı başarısızlıkların bedelini ödediğini ve göreve geldiğinde kendisine verilen bazı sözlerin yerine getirilmediğini düşünen İtalyan teknik adamda, ayrıntılarını hâlâ büyük bir burukluk içinde hatırladığı bir yara bıraktı.

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Tottenham'da yeniden parlamaya başlayan De Zerbi, Fransa deneyimini bir kez daha gündeme getirmekten çekinmedi. Marsilya'nın eski yöneticilerine açık eleştiriler yönelten İtalyan teknik adam, uzun yıllar kalmayı umduğu kulüpten ayrılışının kendisine ne kadar acı verdiğini de gözler önüne serdi.

İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi, 2026-2027 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Tottenham'ı Premier Lig'de dikkat çekici bir çıkışa taşıyarak itibarını yeniden kazandı.

De Zerbi, geçen mart ayında Londra ekibinin başına geçmiş ve önceki sezon takımı küme düşmekten kurtarmayı başarmıştı. Ancak yeni sezonun başında düşen sonuçlar ve istikrarsız performans nedeniyle zorlu sınavlarla karşı karşıya kalmıştı.

Son haftalar ise takımın gidişatında büyük bir değişime sahne oldu. Ekim ayında üst üste üç galibiyet alan Tottenham, bunlar arasında Chelsea ve Crystal Palace karşısında elde ettiği iki önemli zaferle puan tablosunun üst yarısına geri döndü.

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Bu çıkış gözden kaçmadı. De Zerbi, takımı yeniden doğru rotaya sokmak için ortaya koyduğu çalışmanın karşılığı olarak Premier Lig'de ekim ayının en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

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Ne var ki yeni başarılar, İtalyan çalıştırıcıya Marsilya'daki çalkantılı dönemini unutturmaya yetmedi. De Zerbi, göreve gelişinin üzerinden 18 ay geçtikten sonra, anlaşmazlıklar ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığı hissinin giderek arttığı bir ortamda geçen şubat ayında kulüpten ayrılmıştı.

De Zerbi: Herkesin günah keçisi bendim

Fransız kulübündeki deneyimini anlatan İtalyan teknik adam, Marsilya ile yollarının ayrılma biçiminden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. Sorunlar tüm tarafların hesap vermesini gerektirse de çoğu zaman krizlerin sorumluluğunun yüklendiği kişiye dönüştüğünü düşündüğünü belirtti.

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De Zerbi, Fransız Foot Mercato sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çoğu zaman herkesin günah keçisi bendim. Ancak bu büyüklükte ve bu önemdeki bir kulüpte ve şehirde sorumluluğu sınırlı sayıda kişi değil, herkes üstlenmeli. Ben de onlardan biriydim."

Bu sözler, deneyiminin adil bir şekilde değerlendirilmediğini düşünen İtalyan teknik adamın haksızlığa uğradığı hissini hâlâ taşıdığını gösteriyor. De Zerbi'ye göre takımın düşüşünün sorumluluğunu yalnızca ona yüklemek, kulübün o dönemde karşılaştığı zorlukların boyutunu görmezden gelmek anlamına geliyordu.

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De Zerbi, sorumluluğun kendisine yüklenme biçimini eleştirmekle de yetinmedi. Daha da ileri giderek yaşadığı burukluğun altında yatan asıl nedeni açıkladı ve Marsilya'yı çalıştırmayı kabul ettiğinde ayrılığın hayal ettiği senaryo olmadığını vurguladı.

İtalyan teknik adam, "Üzgünüm, çünkü Marsilya'ya geldiğimde orada kalmayı çok istiyordum ve uzun yıllar devam edeceğimi düşünüyordum. Ancak bazı kişiler bana verdikleri sözleri tutmadı, bana söyledikleri şeylerin arkasında durmadılar" dedi.

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Kulüple ilişkisindeki kırılma noktasını hatırlatan De Zerbi, şöyle devam etti: "Kuveyt'teki Şampiyonlar Kupası'ndan önce bir buçuk yıl geçmişti ve 12 yıllık hasretin ardından kupayı kazanmanın eşiğindeydik. O maçtan sonra işler kötüye gitmeye başladı ve ben ayrılana kadar da kötü gitmeyi sürdürdü."

De Zerbi, sözlerini Fransız kulübünün kalbindeki özel yerini vurgulayarak noktaladı: "Marsilya, Foggia ile birlikte kalbime en yakın kulüplerden biri. Ayrıldığımda çok acı çektim, çünkü Marsilya için elimden gelen her şeyi yaptım."

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Tottenham'ın teknik direktörü bu açıklamalarla Velodrome Stadı'ndan ayrılışının perde arkasını yeniden gün yüzüne çıkardı. De Zerbi, İngiltere'de bugün elde ettiği başarının, uzun soluklu bir projeye dönüşmesini umduğu ancak tutulmayan sözler ve çözülemeyen anlaşmazlıklar eşliğinde sona eren bir deneyimin burukluğunu silmediğini de ortaya koydu.