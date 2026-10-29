“Bana sadece Harry deyin”: Bayern Münih'in yıldızı Kane, Ballon d'Or zaferinin ardından gündeme gelen şövalyelik söylentilerine yanıt verirken “Sir” unvanına ilişkin konuşmaları önemsemedi

Harry Kane, 25 yıl sonra Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz olmasının ardından kendisine şövalyelik unvanı verilebileceğine dair giderek artan söylentilere yanıt verdi. Bayern Münih'in forveti, böyle bir onurun hayatını değiştireceğini ancak ülke çapında yaşanan yoğun ilgiye rağmen ayaklarının yere bastığını söyledi.

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Kane, kraliyet nişanı söylentilerine yanıt verdi

Bayern Münih'in yıldız oyuncusunun yaklaşan Yeni Yıl Onur Listesi'ne alınma ihtimali futbol dünyasında konuşuluyor. Londra'da 25 yıl sonra Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz olarak tarihe geçmesinin ardından Buckingham Sarayı'na olası bir ziyaret ülke çapında tartışılmaya başlandı. Böylesi bir unvanın taşıdığı itibara rağmen 33 yaşındaki futbolcu, şövalye ilan edilme ihtimaline her zamanki gibi mütevazı yaklaşıyor.

Kral III. Charles'ın kendisine bu unvanı verme ihtimali sorulduğunda Kane, bunun önemini kabul ederken kendine özgü alçakgönüllülüğünü de korudu. Kane, Bild'e şöyle konuştu: “Kesinlikle hayır demem. Bunu gerçekten çok takdir ederim. Böyle bir şey olursa inanılmaz olur ve büyük gurur duyarım. Ama şu anda kendimi buna fazla kaptırmak istemiyorum.”

Forvet, bu resmî unvana günlük hayatında alışmasının biraz zaman alabileceğini de belirtti. “Sir Harry Kane” diye anılması hakkında gülerek şöyle dedi: “Kulağa hoş geliyor ama herkes bana Sir dese biraz tuhaf hissederdim. Bu yüzden şimdilik Harry olarak kalacağım.”

Tarihi Ballon d'Or zaferini anlattı

Altın Top'u almak için doğduğu şehre dönen eski Tottenham oyuncusu, baş döndürücü bir hafta geçirdi. Sahada alışık olduğu ortamdan farklı bir deneyim yaşadığı törende, kazanan olarak adı açıklanana kadar heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. Kane, seyirciler arasında otururken farklı türde bir baskı hissettiğini ve gerçekten Sir Stanley Matthews'ın izinden giden isim olup olmayacağını düşündüğünü itiraf etti.

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Dünya futbol camiasından büyük destek gören forvete çeşitli platformlardan çok sayıda mesaj geldi. Kane, “Evet, gerçekten çılgın bir haftaydı. Pazartesi ne inanılmaz bir akşamdı! Elbette çok heyecanlıydım. Bir futbol maçındakinden tamamen farklı duygular yaşadım,” dedi.

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“Uzun süre bekledim ve kazanırsam nasıl olacağını sürekli hayal ettim. Ama dürüst olmak gerekirse gerçekten çok özel bir deneyimdi. Arkadaşlarımdan, ailemden ve taraftarlardan mesajlarla, sosyal medya aracılığıyla aldığım destek neredeyse baş döndürücüydü. O kadar çok tebrik aldım ki! Evet, törenden sonra yakınlarımla kutlama yaptığım güzel bir akşam geçirdim. Ardından elbette doğrudan işe döndüm. Hâlâ bütün bunları sindirmeye çalışıyorum.”

Bayern Münihli yıldız, onur koridoru karşısında mahcup oldu

Kane, kısa süre önce Bayern Münih'teki takım arkadaşlarının kendisi için oluşturduğu onur koridoru karşısında biraz mahcup oldu. Çok sayıda gol atan forvet, dünya çapında bir yıldız olmasına rağmen kendisine yönelik bireysel takdir gösterilerini çoğu zaman biraz utandırıcı bulduğunu itiraf etti. Takımının DFB-Pokal maçında Magdeburg'u 6-1 yendiği karşılaşmayı yedek kulübesinden izledi. Kane, “Tuhaf bir durum. Normalde böyle şeylerden pek hoşlanmam. Isınmaya çıktığımda herkes ayakta beni alkışlıyordu. Bilmiyorum, neredeyse biraz utandırıcı. Ama elbette bunun önemli bir şey olduğunun farkındayım,” dedi.

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İngiltere kaptanı, hem kulüpteki hem de millî takımdaki takım arkadaşlarını ödüllendirmeyi planlıyor. Kane, “Bazı arkadaşlar saat ya da benzeri bir şey istedi. Bu yüzden hem Bayern Münih'teki hem de İngiltere millî takımındaki arkadaşlarım için güzel bir şey bulmam gerekiyor. Bununla ilgileneceğim, kesinlikle herkese güzel bir hediye alacağım,” diye söz verdi.

Kupayla aile buluşması

Dünya onun sportif başarısını kutlarken Kane en çok ailesiyle baş başa geçireceği anı bekliyor. Eşi Katie ve çocukları hafta boyunca Londra'da kaldı; bu nedenle ünlü kupayı henüz yakından görmediler. Forvet, ağır altın ödülü çocuklarına göstermek için eve götüreceği için heyecanlı olduğunu söyledi, ancak çocukların kupayı nasıl tutacağına dikkat etmesi gerekeceğini düşünüyor.

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Forvet gülümseyerek, “Onları yeniden görmeyi ve kupayı göstermeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Onunla oynamaya ya da onu kaldırmaya çalışacaklarını şimdiden biliyorum. Üstelik oldukça ağır! Sanırım bu kez gözüm üzerinde olmalı,” dedi.