2012 yılında, ileride İngiltere'nin rekor golcüsü ve Bayern Münih'in gol garantisi olacak Kane'in Norveç ekibi Viking'e önerildiği belirtiliyor. Ancak transfer, sıra dışı koşullar nedeniyle gerçekleşmedi. Eski Viking gözlemcisi Gary Goodchild, eski kulübünün Almanya'nın en çok şampiyon olan takımıyla salı günü oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde (21.00/Prime Video) yaşananları anlattı.

Goodchild, 14 yılı aşkın süre önce yaşananlara ilişkin Stavanger Aftenblad gazetesine verdiği demeçte, "Bana Viking'e gelmekle ilgilenebileceği söylendi" dedi. O dönemde Kane'i "kimsenin" tanımadığını belirtti. Kane, Tottenham Hotspur'da henüz çıkışını yapamamış ve Leyton Orient ile Millwall FC'nin ardından Norwich ve Leicester City'ye de kiralanmıştı.

Goodchild, "Konuştuğum kişiler, İskandinavya'ya kiralanmanın ona iyi gelebileceğini düşünüyordu" diye anlattı. Bunun üzerine gözlemci, o dönemde Millwall'da oynayan genç yetenek Kane'i yerinde izlemek için İngiltere'ye gitti. Ancak Kane, izlemeye gittiği maçta sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Goodchild da Kane hakkında yeni bir şey öğrenemeden döndü.

Goodchild, "Kısa süre sonra Spurs'ün A takımına girdi ve gerisi malum" dedi. Kane, salı günü on yılı aşkın bir gecikmeyle de olsa Stavanger'de sahaya çıkacak. Bu kez Bayern Münih formasıyla.