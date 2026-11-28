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Luka Vuskovic, geçen sezon Bundesliga'nın öne çıkan isimlerinden biriydi. HSV'de kiralık geçirdiği yılda çok iyi performans gösterdi ancak kalmasına izin verilmedi. Bonservisinin bulunduğu Tottenham Hotspur'da da oynamak istemedi.

Hırvat millî futbolcu, Sky Sports'a verdiği röportajda transfer dönemi kapandıktan sonra Tottenham forması giymemesinin ve bunun yerine 54 milyon euro karşılığında Brighton & Hove Albion'a gitmesinin başlıca nedeninin takımda kendisine bir gelecek görememesi olduğunu açıkladı.

Vuskovic, Londra'da kendini kanıtlama fırsatı bulamamasından yakınarak, "Bana takımda beni düşünmediklerini söylediler (Tottenham yönetimi, editörün notu). Bu yüzden takımda bir yer edinmek için mücadele etmek bana mantıklı gelmedi" dedi.

Ancak Spurs'ten Brighton'a transferi, 19 yaşındaki futbolcu için tam isabet oldu. Vuskovic, teknik direktör Fabian Hürzeler yönetimindeki Seagulls'un tartışmasız ilk 11 oyuncularından biri ve takımın şu anki başarılı gidişatında pay sahibi.

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Birçok büyük kulübün Vuskovic'i takip ettiği söyleniyor

Brighton, 11 Premier Lig maçında topladığı 22 puanla şu anda ikinci sırada. Özellikle de Vuskovic'in yer aldığı ve bu sezon ligde yalnızca dokuz gol yiyen savunması dikkat çekiyor. Geçen sezon HSV'de kiralık oynayan Vuskovic, bu sezon tüm kulvarlarda 18 resmî maça çıktı; bir gol ve bir asist kaydetti.

19 yaşındaki futbolcunun iyi performansının şimdiden bazı Avrupa devlerinin ilgisini çektiği belirtiliyor. Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih'in Vuskovic'i takip ettiği söyleniyor. Bayern Münih, geçmişte de transferine sınırlı bir ilgi göstermişti .

Yaz transferinin ardından Vuskovic'in Brighton ile sözleşmesi Haziran 2031 sonuna kadar devam ediyor. Kulübün ayrıca sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.