Florian Wirtz, Jurgen Klopp'un Liverpool'da nasıl başarılı olabileceği konusunda kendisine düzenli olarak tavsiyeler verdiğini açıkladı. Anfield'a transferinden bu yana en iyi formunda olduğunu söyleyen Alman oyun kurucu, vatandaşı Klopp'un “burada geçirdiği zamanı çok sevdiğini” ve öğrendiklerini kendisiyle paylaştığını anlattı. Liverpool, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak.

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Klopp, Liverpool deneyimlerini Wirtz'le paylaşıyor

Wirtz, Liverpool'un eski teknik direktörü Klopp'la yaptığı görüşmeleri anlattı ve onun Anfield'da iz bırakmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Liverpool Echo'nun aktardığına göre Belçika'da düzenlenen maç öncesi basın toplantısında konuşan Wirtz, ikilinin “her zaman Liverpool hakkında konuştuğunu” söyledi.

Wirtz, “Bana sürekli burada geçirdiği zamanı çok sevdiğini, buradaki insanların da onu sevdiğini söylüyor. Kendisi burada nasıl başarılı olunacağını gösterdiği için benim de başarılı olmam adına tavsiyeler vermeye çalışıyor. Bu kulüp hakkında çok şey bilmesi gerçekten güzel” dedi.

“Küçük, daha çok özel şeyler”

Teknik direktörlük kariyerinde en uzun süre Liverpool'da görev yapan Klopp'un taktikten çok kişisel tavsiyeler verdiğini belirten Wirtz, “Bana iyi tavsiyeler verebilir. Hep küçük şeyler. Daha çok özel şeyler” dedi.

“Kulüp, burası ve insanlar hakkında güzel şeyler söylüyor. Bunları uzun süre burada yaşamış birinden duymak yardımcı oluyor. Konuşmak için güzel bir konu.” Klopp, Anfield'da yaklaşık dokuz yıl geçirdi ve Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

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Anfield'a transferinden bu yana en iyi formunda

Zorlu geçen ilk sezonunun ardından şimdi iyi bir dönem geçiren Wirtz, pazar günü Manchester United karşısında alınan 4-0'lık galibiyette öne çıktı. Fiziksel açıdan geliştiğini ve İngiliz futbolunu daha iyi anladığını belirten Wirtz, “Muhtemelen Liverpool'a transfer olduğumdan beri en iyi formumdayım diyebilirim” dedi.

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Andoni Iraola'yı da öven Wirtz, “Beni belki de iki yıl önce, çok iyi futbol oynadığım dönemdeki seviyeme geri getiriyor” dedi. United galibiyetinin ardından Wirtz'i öven Iraola ise oyuncunun “oyunu çok iyi anladığını” söyledi.

Merseyside derbisi öncesinde Club Brugge sınavı

Belçika ekibi Club Brugge ile dokuzar puanda olan Liverpool, pazar günü Everton'la oynayacağı Merseyside derbisinden önce çarşamba günü Club Brugge deplasmanına çıkacak.

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Wirtz, “Onları hafife alma hatasına düşemeyiz. İyi bir takımlar, iyi oyuncuları ve hızlı kanatları var. Bu yüzden her zaman tehlikeli olabilirler” uyarısında bulundu.