Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, takımının Liverpool'a elendiği Carabao Kupası maçında genç yıldız Estevao'nun yine kenarda kalmasının ardından oyuncunun gelişimi konusunda sabır çağrısında bulundu. Stamford Bridge taraftarları Brezilyalı forveti daha fazla sahada görmek istese de Alonso, Estevao'nun İngiliz futbolunun kendine özgü fiziksel gerekliliklerine hâlâ uyum sağlamaya çalıştığını vurguladı.

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Estevao kenarda kaldı, Chelsea Anfield'da kupaya veda etti

Chelsea, Liverpool'e penaltı atışları sonucunda mağlup oldu ve çarşamba günü normal süresi 1-1 biten maçın ardından Carabao Cup'a veda etti. Alonso, ilk 11'inde büyük değişiklikler yapmasına rağmen Estevao'yu maç boyunca yedek kulübesinde tuttu. Chelsea, son altı maçında yalnızca iki galibiyet alabildi. Alonso, Anfield'da galibiyet golünü bulmak için kulübesine yöneldiğinde Brezilyalı oyuncu yerine Emmanuel Emegha'yı oyuna aldı. Ancak Emegha, seri penaltı atışlarında vuruşunu kaçırdı.

İngiltere'deki fiziksel taleplere uyum

Alonso, İngiltere'deki futbolun fiziksel yapısının 19 yaşındaki oyuncunun takıma uyumunu geciktirdiğini kabul etti. Ayrıca Maxence Lacroix, Moises Caicedo ve Malo Gusto nedeniyle yapmak zorunda kaldığı değişikliklerin Liverpool karşısındaki hücum seçeneklerini kısıtladığını belirtti.

Alonso, maçın ardından şunları söyledi: “Onun durumunu ve elbette daha mutlu olabileceğini anlıyorum. Her oyuncu oynamak, takımın bir parçası olmak ister. Yoğun maçlar oynadık ve her şeyin zamanı gelecek. Este'nin de fırsat bulacağından eminim. Bu benim sorumluluğum ve bunu yönetmemiz gerekiyor.”

Deplasman taraftarlarının kanat oyuncusunun oyuna girmesini istemesi sorulduğunda Alonso şu yanıtı verdi: “Taraftarlar pek çok şey söyledi. İleride Pedro [Neto], Danny [Welbeck] ve Morgan [Rogers] ile başladık. Maçta temponun çok yükseldiği anlar vardı. Fiziksel açıdan zorlu olacağını biliyorduk.

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“Sonra Moi ile ilgilenmek zorunda kaldık, ufak sorunları vardı. Malo da kramp girdi. Bu yüzden oyuncu değişiklikleri konusunda biraz mecbur kaldık. Sezonun uzun olacağını biliyoruz. Herkes için fırsatlar olacak.”

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Fiziksel talepler üzerinde duran Alonso sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet, Premier League'in ve İngiltere'deki futbolun gerçekten yoğun olduğunu biliyoruz. Buna hazır olmanız gerekiyor. Este elbette oynadı, bu onun ikinci sezonu. Ama sakatlık yaşadı ve hâlâ o süreçten geçiyor. İnanın bana, sezonun uzun olacağından ve Este'nin üzerine düşen rolü oynayacağından eminim.”

PSG'nin kış hamlesine hazırlanmasıyla kiralık ayrılık gündemde

Estevao, Temmuz 2025'te Palmeiras'tan geldiğinden beri Premier League'de ilk 11'de tek bir maça çıkmadı. Bu forma şansı eksikliği Paris Saint-Germain'in dikkatini çekti ve iddialara göre Luis Enrique, genç oyuncuyu ocak ayında Parc des Princes'e getirmek istiyor. Fransa şampiyonu, Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele'nin sakatlanmasının ardından hücum hattında bir sakatlık krizi yaşıyor.

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Chelsea, sezon ortasında bir ayrılığa açık ancak geçici bir transfer için katı şartlar belirledi. Londra kulübü, PSG'nin oyuncunun maaşının tamamını karşılaması koşuluyla yalnızca satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralamaya izin verecek. Chelsea ayrıca Estevao'nun Ligue 1'de garanti edilen asgari oynama süresine ulaşamaması hâlinde mali yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Artan baskı altında istikrar arayışı

Altı maçta yalnızca iki galibiyet alan Alonso, kadronun fiziksel durumunu korumakla acil sonuç alma ihtiyacını dengelemeye çalışırken zorlu bir dönemle karşı karşıya. Estevao sonunda kayda değer bir süre forma giymeyi umacak, ancak düzenli olarak ilk takımda oynayabilmesi için yakın zamanda Fransa'ya gitmesi en gerçekçi yol gibi görünüyor. Chelsea'nin şimdi toparlanıp odağını yeniden Premier League'e çevirmesi, Carabao Cup hayal kırıklığını geride bırakarak puan tablosunda yükselmeye çalışması gerekiyor.