Eski İngiltere millî futbolcusu Ashley Young, eski Everton takım arkadaşı Jordan Pickford’un James Trafford’un önünde İngiltere’nin birinci kalecisi olarak kalması gerektiğini söyledi. Leeds United kalecisi pazar günü İspanya’ya karşı kazanılan maçta birçok önemli kurtarış yapsa da Young, tecrübeli Pickford’un ilk 11’deki yerini korumayı hak ettiğine inanıyor.

Reklam

Tuchel’in rotasyonu kaleci seçimi tartışmasını başlattı

Young, 24 yaşındaki Trafford’un ilk 11’e alınması yönündeki çağrılar artsa da Pickford’un İngiltere’nin ilk 11’indeki yerini koruması gerektiğini savunuyor. Thomas Tuchel, Uluslar Ligi’ndeki süreyi iki kaleci arasında eşit paylaştırdı . Böylece 32 yaşındaki Pickford, İngiltere’nin son yedi resmî maçının dördünde forma giymedi. Oysa önceki 41 resmî maçın yalnızca ikisini kaçırmıştı. İngiltere, Pickford’un oynamadığı son dokuz resmî maçında iki kez gol yemedi ve kalesinde 18 gol gördü.

Eski savunmacı, Pickford’un turnuva tecrübesini vurguladı

2017’den bu yana tartışmasız birinci kaleci olan Pickford, İngiltere formasıyla çıktığı maç sayısında kaleciler arasında yalnızca 125 maçlık rekorun sahibi Peter Shilton’ın gerisinde. Savunmacıların arkalarında kimin oynayacağını bilmesi gerektiğini savunan Young, The Overlap Daily’ye şunları söyledi: “Kalecilere neler yapabileceklerini gösterme fırsatını her zaman vermelisiniz.

“Savunmacı olarak oynarken arkanda hangi kalecinin olduğunu bilmek istersin. Tamam, bir numaramız bu olacak, kalede o oynayacak dersin. Bence Jordan Pickford’un 94 kez millî formayı giymesinin bir nedeni var.

“Üç Dünya Kupası’nda, iki Avrupa Şampiyonası’nda yer aldı; 49 maçta gol yemedi. Diğer görüşü anlayabiliyorum ama bana göre İngiltere’nin bir numarası Pickford.”

Reklam Reklam

Young, Pickford’un topu oyuna sokma becerisini övdü

Trafford’un katkısını da kabul eden Young, Tuchel’in geriden oyun kurma isteğinin Pickford’a avantaj sağladığını belirterek şöyle devam etti: “Elbette Trafford geldi ve iyi iş çıkardı, İspanya maçının sonunda harika kurtarışlar yaptı. Ancak bence Pickford, İngiltere’de oynarken ayaklarını daha fazla kullanan bir kaleci. Çünkü Thomas Tuchel bunu, geriden daha fazla pasla çıkılmasını ve benzeri şeyleri istiyor.

Related Topics

“Ayaklarını kullanma konusunda Pickford’a Trafford’dan daha çok güveniyorum. Ama farklı teknik direktörler olduğunda işler de değişir. Everton’da zaman zaman geriden oyun kuruyorlar ama bunu İngiltere kadar sık yapmıyorlar. Bana göre İngiltere’nin bir numarası Pickford.”

Ancak Leeds’in kısa süre önce Bournemouth’a yenildiği maçta Evanilson’ın gole çevirdiği maliyetli hatasına rağmen lig performansında Trafford önde. Kurtarış oranı %82,2 ile Premier League’in zirvesinde. Engellediği 4,4 gollük değer ise Brighton’dan Bart Verbruggen ile aynı seviyede; Pickford’un %73,7’lik kurtarış oranını ve 1,1’lik değerini geride bırakıyor.

Reklam

Premier League performansı kararı şekillendirecek

İki kaleci de İngiltere gelecek yıl yeniden bir araya gelmeden önce Tuchel’in kararında lig performanslarının belirleyici olacağını bilerek Premier League’e dönüyor. Trafford, zaman zaman yaptığı maliyetli hataları ortadan kaldırırken Leeds formasıyla ligdeki en yüksek kurtarış oranını sürdürmeyi hedefliyor. Pickford ise tecrübesi ve topu oyuna sokma becerisiyle genç rakibinin hâlâ önünde olduğunu göstermek için Everton’da etkileyici performanslar sergilemek zorunda.