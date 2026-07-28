Çocuk yaştaki Nacho Fernandez, hastaneye yaptığı rutin bir ziyaretin hayatını altüst edeceğini ve karşılaşacağı doktorun, hayali daha başlamadan onu bitirmeye mahkûm edeceğini bilmiyordu.

Real Madrid formasını büyük bir gururla giyen küçük çocuğa soğuk bir şekilde şöyle deniyordu: "Futbolu sonsuza dek unutmalısın, çünkü şeker hastalığına yakalandın."

Real Madrid'in eski savunmacısının 24 yıl önce yaşadığı bu acımasız anın detaylarını, İspanyol "As" gazetesine verdiği duygusal bir röportajda nihayet açıkladı; bu röportajda bir çocukluk travmasının nasıl efsanevi bir kariyerin yakıtına dönüştüğünü anlattı.

36 yaşındaki Nacho, on iki yaşından bu yana Tip 1 diyabet hastalığından muzdarip. Hastalıkla, günlük yaşamının doğal bir parçası haline gelene kadar bir arada yaşamayı başarmış olsa da, ilk teşhis anı hâlâ hayatının en zor anlarından biri olarak hafızasına kazınmış durumda.

Nacho, çarpıcı açıklamalarında şunları söyledi: "Küçük yaşta Real Madrid için oynamaktan çok gurur duyuyordum ve cuma günü hastaneye gittim; orada, şeker hastalığım nedeniyle futbolu bırakmam gerektiği söylendi. Bütün hafta sonunu yıkılmış bir halde geçirdim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hastanede geçirdiğim hafta sonunu tahmin edebilirsiniz. Şeker hastalığını umursamıyordum, hiçbir şeyi umursamıyordum. Sadece futbol kariyerimin bittiğini düşünüyordum. Bu son derece zordu. Bunu hâlâ küçük yaşta yaşadığım son derece zor bir şey olarak hatırlıyorum."

Ancak mucize pazartesi günü gerçekleşti; endokrinoloji doktoru her şeyi değiştiren bir gülümsemeyle yanına geldi ve ona şöyle dedi: "Hayır, imkânsız, bunu sana kim söyledi?"

Real Madrid'in eski kaptanı sözlerini ilham verici bir mesajla noktaladı: "Sonunda hayat beni yerime koydu. Belki de bu hastalık beni daha sorumlu biri yapıyor ve kendime daha iyi bakmamı sağlıyor. Her şeyin ötesinde, şu anda kalbime mutluluk veren şey, bana yazan herkes, tüm babalar, beni örnek alan tüm çocuklar ve bu hastalıktan muzdarip olup herkesin hayallerini gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu görenlerdir."