Werner’in 2022’de 20 milyon euro karşılığında Chelsea’den RB Leipzig’e dönmesi büyük beklenti yaratmıştı. Forvet oyuncusu daha önce Saksonya ekibinde büyük çıkışını yapmış ve kendisini uluslararası futbol sahnesine taşımıştı. Ancak kısa sürede hayal kırıklığı baş gösterdi; Werner’in Leipzig’deki ikinci dönemi hızla bir yanlış anlaşılmaya dönüştü.

Ancak 30 yaşındaki oyuncu bunun sorumluluğunu yalnızca kendisinde görmüyor. Transfermarkt'a konuşan Werner, eski kulübünü eleştirdi: "İlk dönemimden farklıydı, o zaman oyun benim etrafımda dönüyordu. Buna rağmen, Dünya Kupası öncesindeki ve turnuvayı kaçırmama neden olan o sakatlığa kadar işler oldukça iyi gidiyordu. Bu benim ilk büyük ameliyatımdı. Ardından günlük hayatta ve futbolda başka bazı şeyler daha yaşandı ve bunlar bana değer görmediğim hissini verdi."

Timo Werner, Marco Rose ve RB’deki dönemi hakkında konuştu

Werner daha önce de dönemin teknik direktörü Marco Rose ile yeterli iletişim kuramadığından söz etmişti. 50 yaşındaki Rose ise o dönemde bu anlatımı geri çevirmişti. Werner bugün o döneme daha farklı bir gözle bakıyor: "İşlerin iyi gittiği anlar vardır, bir de o kadar iyi gitmediği dönemler."

Leipzig’deki ikinci döneminin ardından Werner önce Tottenham’a geçti, ardından Haziran 2025’te bir kez daha kiralık olarak RB’ye döndü. Ancak orada artık sezon sonunda hiçbir rol oynamadı ve kadroya bile giremedi. Werner, Leipzig formasıyla toplamda 211 resmi maça çıktı ve 113 gol ile 47 asistlik etkileyici bir katkı sağladı.

AFP

2026 yazında 57 kez milli olan oyuncu sonunda Atlantik’in ötesine geçme adımını attı ve bonservissiz olarak San Jose Earthquakes’e katıldı; RB Leipzig bu transferde hatta zarar etti. "Sadece biraz farklı bir şey yapmak istedim. Üzerine iyice düşününce, aslında sadece Londra ile Leipzig arasında gidip gelmekti. İngiltere’de başka bir kulübe de imza atabilirdim, ayrıca Bundesliga’dan da seçenekler vardı. Her iki lig de keyifli, ama artık yeni bir şeyin zamanı gelmişti. Henüz 30 yaşında olsam da hayatımda yeni bir bölümün başlaması gerektiğini hissettim."

Werner, Earthquakes’te şu ana kadar oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 15 maçta altı gol attı ve beş golün daha hazırlayıcısı oldu. San Jose ile sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor.