"Messi ve Ronaldo'nun otuzlu yaşlarında, hatta otuzlarının ortasında bile daha iyiye gittiklerini daha önce de söylemiştim" diyen Kane, TNT Sports'a verdiği röportajda, "Ben de şu anda tam bu zirvedeyim, fiziksel olarak kendimi harika durumda hissediyorum, mental olarak da öyle" ifadelerini kullandı.

Kane, bu durumu elinden geldiğince uzun süre korumayı planlıyor. Sporculuk kariyerinin sonu kaçınılmaz, ancak bunu uzun süre erteleyebilecek kadar motivasyon hissettiğini söylüyor. Bu konuda ona, futbol dünyasının en büyük oyuncularından bazıları ilham veriyor.

"Bunun sonsuza kadar sürmesini nasıl sağlayabilirim diye düşünüyorum" dedi Kane. "Bunun böyle olmayacağını biliyoruz ama Messi, Ronaldo ve Luka Modric gibi 30'larının sonuna kadar, hatta 40'lı yaşlarına kadar oynayan futbolcuları gördüğümde, bu da bana aynısını başarma motivasyonu veriyor."

Harry Kane: Perde arkasında sıkı çalışma

Örnek çalışma disiplini, bu girişimin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynuyor.

"Perde arkasında toparlanmam, fit kalmam ve her maçta oynamaya hazır olduğumdan emin olmak için çok çalışıyorum. Bence bu da bu kadar çok gol atabilmenin önemli bir unsuru" diyen Kane, geçen sezon Bayern ve İngiltere formasıyla inanılmaz 73 gole imza attı.

Elbette bir oyuncunun sürekliliği, performansı ne kadar tartışmasız olursa olsun, yalnızca çalışkanlığına ve disiplinine bağlı değil; ancak bunlar temel bir ön koşul.

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Harry Kane neredeyse her zaman oynuyor

Kane'in bu konudaki oranı mükemmel. Bayern formasıyla üç yılda 102 Bundesliga maçının 94'ünde oynadı. Bir sarı kart cezası ve hafif sakatlıklar, kaçırdığı az sayıdaki maçın nedeni oldu. Eski kulübü Tottenham'da ise önceki üç yılda mümkün olan 114 lig maçının 110'unda forma giydi.

"Takımım için sahada olmaya çalışıyorum. Bu da bana oynadığım seviyede oynama ve attığım golleri atma imkanı veriyor."

2025/2026 sezonunda attığı 73 gol, yalnızca Messi'nin 2011/12 sezonunda kaydettiği 82 golle geçilebilen bir rakam oldu. Kane böylece, ekim ayı sonunda Londra'da verilecek Ballon d'Or için güçlü bir aday olarak görülüyor. İngiltere Milli Takımı kaptanı, devam eden sezonda dört resmi maçta iki gol kaydetti; bu gollerin ikisini de DFB-Pokal'da attı.