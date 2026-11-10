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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Bana bir fotoğraf gönderdi!”: İspanya Teknik Direktörü Luis De la Fuente'nin dövmeyle onurlandırılmasının ardından Marc Cucurella, Jose Mourinho'nun muzip dövme isteğini açıkladı

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Marc Cucurella, gösterişli kupa kutlamaları ve iddialı vaatleriyle tanınıyor. Ancak son anlattıkları, efsanevi bir teknik direktörle ilgili. Real Madrid savunmacısı, sayısı giderek artan dövmeleri hakkında Jose Mourinho ile yaşadığı çok komik bir diyaloğun ayrıntılarını paylaştı.

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Dünya şampiyonları için tutulan söz

Real Madrid'in bek oyuncusu Cucurella, şu anki kulübündeki teknik direktörü Jose Mourinho'nun, yüzü oyuncunun tenine dövme olarak işlenecek bir sonraki kişi olmaya hevesli olduğunu açıkladı. Chelsea'nin eski oyuncusu, kutlama için verdiği sözleri tutmasıyla daha önce de gündeme gelmişti. Son olarak İspanya'nın tarihi Dünya Kupası zaferinin ardından millî takım teknik direktörü Luis de la Fuente'ye verdiği sözü yerine getirdi. Sol bek, Kuzey Amerika'daki turnuvadan önce İspanya şampiyon olursa De la Fuente'nin yüzünü dövme yaptıracağına söz vermişti. İspanya, heyecan dolu finalde Arjantin'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Ferran Torres'in uzatmalarda attığı galibiyet golüyle gelen zafer, İspanya'ya ikinci dünya şampiyonluğunu kazandırırken Cucurella için de kutlamalarla dolu bir yazın başlangıcı oldu. Sözünü tutan 28 yaşındaki oyuncu, eylülde millî takım kampına döndüğünde millî takım teknik direktörünün yüzünü vücuduna dövme yaptırmıştı.

İspanyol radyo istasyonu Cadena Cope'ye yakın zamanda konuk olan savunmacı, kalıcı dövmeyle ilgili kararından pişman olmadığını söyledi. Konu medyada gündeme gelmeden önce bu fikri evde konuştuğunu, dolayısıyla dövmeyi yaptırmadan çok önce aile içinde kararın verilmiş olduğunu anlattı.

Mourinho da kendi dövmesini istiyor

İspanyol radyosuna verdiği röportajda, "Dürüst olmak gerekirse pişman değilim," dedi. "Bana bunu soracağınızı biliyordum. Üzerinde zaten düşünmüş, evde de bahsetmiştim. Siz sorunca da söylediğim buydu." Ancak İspanyol oyuncu, teknik direktörlerin yüzlerinden oluşan dövme koleksiyonunun De la Fuente ile sınırlı kalmayabileceğinin sinyalini verdi. Mourinho da kendi yüzünün dövmesini yaptırması için ısrar ediyor. İlgi odağı olmaktan ve biraz şaka yapmaktan çekinmeyen Portekizli teknik adam, İspanya'nın başkentinde yeniden bir araya gelmelerinden bu yana yıldız savunmacısından benzer bir jest istiyor.

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Chelsea'nin eski oyuncusuna göre Mourinho, böyle bir dövmenin nasıl görüneceğini bile gözünde canlandırmış. Cucurella konuşma sırasında, "Bazıları Mourinho'nun yüzünü dövme yaptırmamı söylüyor ve... Mourinho da bana bunu söyledi," diye ekledi. "Mourinho'nun bana, göğsümde onun yüzünün dövmesi varmış gibi düzenlenmiş bir fotoğraf gönderdiğini hatırlıyorum."

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Real Madrid'de Mourinho yönetiminde başarı

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Farklı mevkilerde oynayabilen savunmacının sahadaki büyük bir zaferi kutlamak için görünüşünü değiştirmesi ilk kez yaşanmıyor. İspanya'nın Euro 2024'teki başarısının ardından kendine özgü kıvırcık saçlarını parlak kırmızıya boyama sözünü tutarak verdiği sözleri ciddiye aldığını göstermişti. Yaz transfer döneminde Real Madrid'e katıldığından beri Mourinho'nun sisteminde hızla kilit bir oyuncu hâline geldi.

Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci dönemi, Real Betis karşısında alınan beklenmedik yenilginin de dahil olduğu zorlu bir başlangıç yapsa da takım daha sonra onun yönetiminde ritmini buldu. Kulübü, ezeli rakibi Barcelona karşısında El Clasico'da aldığı ses getiren galibiyetin de yer aldığı süreçte tüm maçlarını kazanan teknik adam, kısa süre önce La Liga'da ekim ayının teknik direktörü seçildi.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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