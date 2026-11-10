Marc Cucurella, gösterişli kupa kutlamaları ve iddialı vaatleriyle tanınıyor. Ancak son anlattıkları, efsanevi bir teknik direktörle ilgili. Real Madrid savunmacısı, sayısı giderek artan dövmeleri hakkında Jose Mourinho ile yaşadığı çok komik bir diyaloğun ayrıntılarını paylaştı.

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Dünya şampiyonları için tutulan söz

Real Madrid'in bek oyuncusu Cucurella, şu anki kulübündeki teknik direktörü Jose Mourinho'nun, yüzü oyuncunun tenine dövme olarak işlenecek bir sonraki kişi olmaya hevesli olduğunu açıkladı. Chelsea'nin eski oyuncusu, kutlama için verdiği sözleri tutmasıyla daha önce de gündeme gelmişti. Son olarak İspanya'nın tarihi Dünya Kupası zaferinin ardından millî takım teknik direktörü Luis de la Fuente'ye verdiği sözü yerine getirdi. Sol bek, Kuzey Amerika'daki turnuvadan önce İspanya şampiyon olursa De la Fuente'nin yüzünü dövme yaptıracağına söz vermişti. İspanya, heyecan dolu finalde Arjantin'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Ferran Torres'in uzatmalarda attığı galibiyet golüyle gelen zafer, İspanya'ya ikinci dünya şampiyonluğunu kazandırırken Cucurella için de kutlamalarla dolu bir yazın başlangıcı oldu. Sözünü tutan 28 yaşındaki oyuncu, eylülde millî takım kampına döndüğünde millî takım teknik direktörünün yüzünü vücuduna dövme yaptırmıştı.

İspanyol radyo istasyonu Cadena Cope'ye yakın zamanda konuk olan savunmacı, kalıcı dövmeyle ilgili kararından pişman olmadığını söyledi. Konu medyada gündeme gelmeden önce bu fikri evde konuştuğunu, dolayısıyla dövmeyi yaptırmadan çok önce aile içinde kararın verilmiş olduğunu anlattı.

Mourinho da kendi dövmesini istiyor

İspanyol radyosuna verdiği röportajda, "Dürüst olmak gerekirse pişman değilim," dedi. "Bana bunu soracağınızı biliyordum. Üzerinde zaten düşünmüş, evde de bahsetmiştim. Siz sorunca da söylediğim buydu." Ancak İspanyol oyuncu, teknik direktörlerin yüzlerinden oluşan dövme koleksiyonunun De la Fuente ile sınırlı kalmayabileceğinin sinyalini verdi. Mourinho da kendi yüzünün dövmesini yaptırması için ısrar ediyor. İlgi odağı olmaktan ve biraz şaka yapmaktan çekinmeyen Portekizli teknik adam, İspanya'nın başkentinde yeniden bir araya gelmelerinden bu yana yıldız savunmacısından benzer bir jest istiyor.

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Chelsea'nin eski oyuncusuna göre Mourinho, böyle bir dövmenin nasıl görüneceğini bile gözünde canlandırmış. Cucurella konuşma sırasında, "Bazıları Mourinho'nun yüzünü dövme yaptırmamı söylüyor ve... Mourinho da bana bunu söyledi," diye ekledi. "Mourinho'nun bana, göğsümde onun yüzünün dövmesi varmış gibi düzenlenmiş bir fotoğraf gönderdiğini hatırlıyorum."

Real Madrid'de Mourinho yönetiminde başarı

Getty Images

Farklı mevkilerde oynayabilen savunmacının sahadaki büyük bir zaferi kutlamak için görünüşünü değiştirmesi ilk kez yaşanmıyor. İspanya'nın Euro 2024'teki başarısının ardından kendine özgü kıvırcık saçlarını parlak kırmızıya boyama sözünü tutarak verdiği sözleri ciddiye aldığını göstermişti. Yaz transfer döneminde Real Madrid'e katıldığından beri Mourinho'nun sisteminde hızla kilit bir oyuncu hâline geldi.

Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci dönemi, Real Betis karşısında alınan beklenmedik yenilginin de dahil olduğu zorlu bir başlangıç yapsa da takım daha sonra onun yönetiminde ritmini buldu. Kulübü, ezeli rakibi Barcelona karşısında El Clasico'da aldığı ses getiren galibiyetin de yer aldığı süreçte tüm maçlarını kazanan teknik adam, kısa süre önce La Liga'da ekim ayının teknik direktörü seçildi.