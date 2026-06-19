"Bana ateş ettiler"... Öfkeli Paraguay teknik direktörü, oyuncularının korunmasını istiyor

Paraguay milli takımının teknik direktörü Gustavo Álvaro, Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında ABD'ye karşı aldıkları ağır yenilginin ardından oyuncularına yöneltilen eleştirilerin ardından öfkesini medyaya yöneltti ve basından takımına saldırmayı bırakıp tüm “yumrukları” tek başına kendisine yöneltmelerini istedi.

Alvaro, geçen hafta ev sahibi ülkelerden biri olan ABD’ye karşı Paraguay’ın 4-1’likyenilgisinin tüm sorumluluğunu üstlendi ve oyuncularının Cuma günü D Grubu’nda Türkiye karşısında rotalarını düzeltebilmeleri için onlara rahat bırakılması gerektiğini vurguladı.

"Reuters" ajansının aktardığı basın toplantısında parmağını defalarca sallayan Alvaro, "Beni eleştirin, bana ateş açabilirsiniz, ama onlara değil... Onları koruyun, neden biliyor musunuz? Çünkü Dünya Kupası bittiğinde ben gideceğim, ama onlar kalacak... Ülkeyi temsil etmeye devam edecek olanlar onlar olacak" dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Lütfen bana vurun, vurun, çenemi kaldırıp tüm yumruklarınızı kabul ederim, ama sizden tek istediğim oyuncuları savunmanız, çünkü onlar milli futbolun en değerli varlıkları.”

Paraguay milli takımı en son 2010 Dünya Kupası’nda yer almıştı; o turnuvada, daha sonra şampiyon olan İspanya’ya çeyrek finalde elenmiş ve bu dramatik maç, turnuvadaki en iyi başarısı olmuştu.

Cuma günü San Francisco Körfezi’nde Paraguay ve Türkiye için hata yapma lüksü olmayacak; her iki takım da açılış maçlarında mağlup oldu; Türkiye, Avustralya’ya 2-0 yenildi.

Alvaro, Paraguay’ın ABD karşısında “her cephede ezici bir yenilgiye uğradığını” kabul etti, ancak takımın kendini toparladığını ve Türkiye karşısında güçlü bir maç çıkaracağını vurguladı.

Ancak açılış maçındaki kadro seçimleriyle ilgili sorulardan açıkça rahatsız olduğu görüldü ve yine uzun bir konuşmaya girdi.

Şöyle devam etti: “Cumartesi günkü ABD maçı dosyasını kapattım, sizler ise beni bu konuya geri döndürüyorsunuz… Yarın Türkiye ile final maçımız var.”

Gustavo Álvaro’yu sözleriyle suçlayarak şöyle dedi: “Onlar burada, yedi milyon insanı temsil ediyorlar… Bu yüzden bu formayı savunmanızı istiyorum; antrenörü mahvedebilirsiniz, bunda bir sorun yok.”