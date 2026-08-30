Paredes, Arjantin'de Boca Juniors formasıyla oynadığı bir lig maçının ardından FIFA'nın verdiği cezayı şoke edici buldu ve kararla ilgili görüşünü açıkladı.

"Bu bana abartılı geliyor. Garip olan bir diğer şey de, göğsüme vurmasına rağmen Gavi'nin sadece bir maç ceza almış olması. Ama yapacak bir şey yok, durum böyle. Şimdi bu cezaya itiraz etmemiz gerekiyor" diyen milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu işlerden anlayan insanlar, cezanın kaldırılıp kaldırılamayacağını görecek. Bana göre bu ceza aşırı ve bence hafifletilebilir."

Paredes, uzatmaların ardından İspanya'ya karşı 1-0 kaybedilen final maçının ardından son düdüğün hemen sonrasında yaşanan sert arbede olaylarının merkezinde yer aldı. Önce Eric Garcia ile tartışıp onu ittikten sonra, takım arkadaşını savunmak için Barcelona'nın genç yıldızı Gavi olay yerine geldi. Devamında kontrolden çıkan toplu itiş kakışta Paredes, Gavi'ye karşı da fiziki müdahalede bulundu.

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Dünya Kupası finalinin ardından skandal: Leandro Paredes kaç maç ceza aldı?

Sahadaki gerilimin ardından hukuki süreç de başladı. Paredes, FIFA Disiplin Komitesi tarafından 10 resmi maç men cezasına çarptırıldı. Gavi ise buna karşılık sadece bir maçlık cezayla kurtuldu. Ayrıca Arjantinli savunmacı Nahuel Molina da, olaylı biten maçın son bölümünde Rodri'ye provoke edici bir şekilde saldırmasının ardından yedi maç ceza aldı.

FIFA ayrıca Arjantin Futbol Federasyonu AFA'ya 275 bin euro para cezası verdi. Bunun gerekçesi, turnuva sürecinde yapılan çeşitli kural ihlalleriydi.

Takımın en büyük gafı ise İngiltere'ye karşı kazanılan yarı finalin ardından yaşandı. Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso ve Lisandro Martinez gibi takımın önde gelen isimleri, Arjantin'in Falkland Adaları üzerindeki egemenlik iddiasının teyit edildiği bir pankart açtı; bu hareket siyasi açıdan son derece hassastı ve FIFA kurallarına göre kesin şekilde yasaktı.

Arjantin, Leandro Paredes için FIFA'dan özel bir düzenleme çıkardı

AFA şimdi milli takımın önündeki görevler için sportif zararı mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyor. Federasyon, FIFA nezdinde şimdiden özel bir düzenleme sağladı: Paredes ve Molina, cezalarını gelecek A kategorisi hazırlık maçlarında çekebilecek ve yalnızca resmi maçlarda tribünde oturmak zorunda kalmayacak.

Aynı zamanda Arjantin cephesi hukuki karşı hamlesini de başlatmış durumda. Federasyon, FIFA Temyiz Komitesi nezdinde resmen itiraz etmek ve gerekirse Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gitmek için Zürih'ten gelecek yazılı gerekçeli kararı bekliyor.