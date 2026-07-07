Balugon, ABD’nin Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından, kırmızı kartın iptal edilmesiyle ilgili krizde sessizliğini bozdu

Amerikalı forvet Folarin Balogun, bugün Salı günü sabahın erken saatlerinde oynanan Belçika maçında forma giymesine izin verilmesi kararının tartışmalı olduğunu vurguladı; ancak aynı zamanda, otomatik olarak aldığı ceza kararının geri alınma sürecine hiçbir şekilde müdahil olmadığını da belirtti.

ESPN'in aktardığına göre, Balogun maçın ardından gazetecilere şunları söyledi: "Elbette, kararın iptal edilmesi tartışmalı bir durum. Kırmızı kartı gördüğümüzde kararı kabul ettik, oynayabileceğim söylendiğinde de kararı kabul ettik. Bu sürece dahil olmadım ve bu konunun benimle kişisel olarak hiçbir ilgisi yoktu."

Bu açıklamalar, oyuncunun Bosna-Hersek ile oynanan son 32 turu maçında gördüğü kırmızı kartın FIFA tarafından askıya alınmasının ardından ortaya çıkan geniş tartışmanın ardından geldi. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın krizi çözmek için FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya kişisel olarak baskı uyguladığını doğrulamasıyla aynı zamana denk geldi.

Balugon’un katılımı, ABD milli takımının 16 turunda Belçika’ya 4-1’lik ağır bir yenilgiyle 2026 Dünya Kupası finallerinden elenmesini engelleyemedi; bu durum, futboldaki siyasi müdahalelerle ilgili olarak FIFA’yı çevreleyen soruların devam etmesine neden oldu. Infantino, kararın FIFA’nın bağımsız Disiplin Komitesi tarafından alındığını ısrarla vurgulasa da.

Balojun, maçın ardından Belçika teknik direktörü Rudi Garcia’ya giderek galibiyetinden dolayı tebrik ettiğini açıkladı; bu jest, teknik direktör tarafından memnuniyetle karşılandı. Garcia bu jestle ilgili olarak şunları söyledi: “Bana geldi ve bu hoşuma gitti. O suçlu değil ve yanlış bir şey yapmadı, ona saygı duyuyorum.”

FIFA Disiplin Komitesi, açıklanmayan “özel koşullar” temelinde cezaları takdiren askıya alma yetkisi veren Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesini uyguladı; bu durum, doğrudan kırmızı kartın ardından bir sonraki maçta “otomatik” olarak oynama yasağı öngören 66.4. maddeyle çelişmektedir.

Bu istisnai uygulama, turnuvada itirazların önünü açıyor; İngiliz Futbol Federasyonu, Meksika karşısında defans oyuncusu Jarell Quansah’ın kırmızı kart görmesiyle ilgili seçeneklerini değerlendirirken, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ise FIFA’nın “kırmızı çizgileri aştığını” belirterek kararı eleştirdi. Buna karşılık FIFA, kırmızı kartların iptal edilmesinin Avrupa’nın büyük liglerinde yaygın bir disiplin önlemi olduğunu ve bugüne kadar hiçbir kriz yaratmadığını vurgulayarak yanıt verdi.

Buna karşılık, ABD milli takımının Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımının elenmesinin ardından ortaya çıkan “siyaset ve manipülasyon” ve takımının elenmesiyle birlikte gündeme gelen ahlak ve dürüstlük tartışmalarına ilişkin derin hayal kırıklığını dile getirdi. Tartışmanın saha içindeki genel performansı etkilemediğini vurgulayan Pochettino, görevinin sadece takımı çalıştırmak ve FIFA kuralları uyarınca yasal olarak sahaya çıkabilen oyuncuları değerlendirmekle sınırlı olduğunu belirtti.